Ресторанное блюдо своими руками: скумбрия по этому рецепту получится не хуже, чем у шеф-повара (фото)

Близкие не поверят, что вы приготовили сами

Ароматная запеченная скумбрия — отличный вариант и для повседневного меню, и для праздничного стола. Главное — приготовить рыбу не только вкусной, но и полезной.

"Телеграф" нашел в журнале "Полина" рецепт запеченной скумбрии. Рыбка получается настолько вкусной, что близкие подумают, что вы заказали ее в ресторане. Попробовав раз, семья не захочет есть скумбрию по другим рецептам.

Как приготовить запеченную скумбрию

Ингредиенты на 8 порций:

скумбрия — 2 кг;

репчатый лук — 2 шт.;

сметана — 40 г;

сливки 20-22% — 500 мл;

твердый сыр — 250 г;

болгарский перец — 2 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный молотый перец, сухой укроп, тмин — по 1/4 ч. л.;

подсолнечное масло — 60 мл.

Способ приготовления:

Рыбу моем, сушим, нарезаем кусочками по 3-5 см и выкладываем на смазанный подсолнечным маслом противень. Лук чистим и нарезаем полукольцами. Чистим перец, нарезаем квадратиками. Подготовленные овощи слегка обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом, выкладываем на рыбу. Для приготовления соуса смешиваем сливки, сметану, соль, черный перец, укроп, тмин и любимые специи по желанию. Все перемешиваем и поливаем им рыбу с овощами. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Через указанное время достаем противень, посыпаем тертым твердым сыром и отправляем на минуту в духовку.

Фото: Телеграф

Подаем запеченную скумбрию с лимоном и слегка спассерованым красным болгарским перцем. В качестве гарнира можно подать картофельное пюре.