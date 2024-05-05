Ресторанное блюдо своими руками: скумбрия по этому рецепту получится не хуже, чем у шеф-повара (фото)
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Близкие не поверят, что вы приготовили сами
Ароматная запеченная скумбрия — отличный вариант и для повседневного меню, и для праздничного стола. Главное — приготовить рыбу не только вкусной, но и полезной.
"Телеграф" нашел в журнале "Полина" рецепт запеченной скумбрии. Рыбка получается настолько вкусной, что близкие подумают, что вы заказали ее в ресторане. Попробовав раз, семья не захочет есть скумбрию по другим рецептам.
Как приготовить запеченную скумбрию
Ингредиенты на 8 порций:
- скумбрия — 2 кг;
- репчатый лук — 2 шт.;
- сметана — 40 г;
- сливки 20-22% — 500 мл;
- твердый сыр — 250 г;
- болгарский перец — 2 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- черный молотый перец, сухой укроп, тмин — по 1/4 ч. л.;
- подсолнечное масло — 60 мл.
Способ приготовления:
- Рыбу моем, сушим, нарезаем кусочками по 3-5 см и выкладываем на смазанный подсолнечным маслом противень.
- Лук чистим и нарезаем полукольцами. Чистим перец, нарезаем квадратиками. Подготовленные овощи слегка обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом, выкладываем на рыбу.
- Для приготовления соуса смешиваем сливки, сметану, соль, черный перец, укроп, тмин и любимые специи по желанию. Все перемешиваем и поливаем им рыбу с овощами. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Через указанное время достаем противень, посыпаем тертым твердым сыром и отправляем на минуту в духовку.
Подаем запеченную скумбрию с лимоном и слегка спассерованым красным болгарским перцем. В качестве гарнира можно подать картофельное пюре.