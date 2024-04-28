Тиждень буде м’якою і пишною: простий рецепт, завдяки якому паска довго не зачерствіє

Насолоджуватиметеся випічкою довгий час

Звичайно, ми вже пробували різноманітні рецепти пасок : і дріжджові, і бездріжджові, і сирні, і панетони. Але який би варіант випічки ви не вибрали, хочеться, щоб вона була свіжою і пишною довгий час.

У цьому випадку вам знадобиться рецепт від "Важно знать". Завдяки йому домашня паска буде смачною і м’якою до тижня. У рецепті немає вишукувань чи родзинок — він простий і бюджетний, проте паска вийде приголомшливою.

Як приготувати паску, яка довго зберігає свіжість

Інгредієнти:

800 г борошна;

250 мл молока;

120 г цукру;

150 г родзинок;

100 г вершкового масла;

10 г сухих дріжджів;

3 курячі яйця;

0,5 ч. л. солі;

ваніль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Змішуємо дріжджі із теплим молоком. Додаємо до них 250 г просіяного борошна. Все ретельно перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. До білого кольору збиваємо жовтки із цукром. В іншому посудині збий білки із сіллю до піни. В опару вливаємо підготовлені жовтки. Додаємо підігріте до м’якості вершкове масло та помішуючи, вливаємо білки. В опару також просіюємо борошно, вимішуючи з кожною порцією. Тісто має вийти еластичним та нелипким. Залишаємо на годину, щоб вона підійшла. Через зазначений час додаємо родзинки, перемішуємо та залишаємо ще на півгодини. Потім обминаємо і розкладаємо по формам таким чином, щоб воно займало третину в кожній. Накриваємо та залишаємо, щоб тісто зійшло. Форми відправляємо у розігріту до 100 градусів духовку. Через 15 хвилин підіймаємо температуру до 180 градусів та випікаємо до готовності.

Після випікання дай паску 10-15 хвилин охолонути у формах на столі. Прикрашаємо домашню глазур’ю.