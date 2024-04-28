Тиждень буде м’якою і пишною: простий рецепт, завдяки якому паска довго не зачерствіє
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Насолоджуватиметеся випічкою довгий час
Звичайно, ми вже пробували різноманітні рецепти пасок : і дріжджові, і бездріжджові, і сирні, і панетони. Але який би варіант випічки ви не вибрали, хочеться, щоб вона була свіжою і пишною довгий час.
У цьому випадку вам знадобиться рецепт від "Важно знать". Завдяки йому домашня паска буде смачною і м’якою до тижня. У рецепті немає вишукувань чи родзинок — він простий і бюджетний, проте паска вийде приголомшливою.
Як приготувати паску, яка довго зберігає свіжість
Інгредієнти:
- 800 г борошна;
- 250 мл молока;
- 120 г цукру;
- 150 г родзинок;
- 100 г вершкового масла;
- 10 г сухих дріжджів;
- 3 курячі яйця;
- 0,5 ч. л. солі;
- ваніль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Змішуємо дріжджі із теплим молоком. Додаємо до них 250 г просіяного борошна. Все ретельно перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці.
- До білого кольору збиваємо жовтки із цукром. В іншому посудині збий білки із сіллю до піни.
- В опару вливаємо підготовлені жовтки. Додаємо підігріте до м’якості вершкове масло та помішуючи, вливаємо білки.
- В опару також просіюємо борошно, вимішуючи з кожною порцією. Тісто має вийти еластичним та нелипким. Залишаємо на годину, щоб вона підійшла.
- Через зазначений час додаємо родзинки, перемішуємо та залишаємо ще на півгодини. Потім обминаємо і розкладаємо по формам таким чином, щоб воно займало третину в кожній. Накриваємо та залишаємо, щоб тісто зійшло.
- Форми відправляємо у розігріту до 100 градусів духовку. Через 15 хвилин підіймаємо температуру до 180 градусів та випікаємо до готовності.
Після випікання дай паску 10-15 хвилин охолонути у формах на столі. Прикрашаємо домашню глазур’ю.