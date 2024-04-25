Така волога паска виходить в сто разів смачнішою, ніж інші: випічка танутиме в роті
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Тісто виходить м’яким та з ніжним смаком.
Скільки різноманітних рецептів пасок вигадали кулінари! І класична "Княжа" паска, і бездрожжева випічка, і приготовлена в мікрохвильовій печі — всіх не перелічиш.
Однак таку паску ви ще не куштували! "Важно знать" пропонує приготувати незвичайну вологу паску. Її м’яке тісто з яскравим, соковитим та ніжним смаком буквально тане у роті. Спробуйте — і ви захочете готувати тільки так.
Як приготувати вологу паску
Інгредієнти:
- 750 г борошна;
- 300 мл молока;
- 200 г цукру;
- 150 г сухофруктів;
- 100 г вершкового масла;
- 10 г сухих дріжджів;
- 3 курячі яйця;
- 0,5 ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- В окремому посудині змішуємо сухі дріжджі з 1 ст. л. цукру. В отриману масу вливаємо тепле молоко, трохи пізніше просіюємо трохи борошна. Накриваємо все рушником і залишаємо на півгодини.
- Жовтки відокремлюємо від білків і змішуємо в окремій посудині з цукром. Білки солимо та збиваємо міксером до стану піни.
- Жовтки та білки додаємо в опару, поступово просіюючи туди ж борошно. Додаємо розтоплене вершкове масло і вимішуємо протягом 10 хвилин|мінути|.
- Тісто відправляємо в змащену олією посудину, накриваємо целофаном і ставимо в тепло. Коли тісто підніметься, додаємо попередньо промиті та просушені сухофрукти, накриваємо плівкою, зверху рушником і даємо постояти півтори години у теплі.
- Через зазначений час ділимо тісто на 4 частини та розкладаємо їх по формам таким чином, щоб у кожній воно займало максимум половину об’єму, накриваємо рушником та даємо постояти годину.
- Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці протягом години.
Прикрашаємо готову випічку домашньою глазур’ю. Ваші паски вийдуть ідеальними.