Така волога паска виходить в сто разів смачнішою, ніж інші: випічка танутиме в роті

Тісто виходить м’яким та з ніжним смаком.

Скільки різноманітних рецептів пасок вигадали кулінари! І класична "Княжа" паска, і бездрожжева випічка, і приготовлена в мікрохвильовій печі — всіх не перелічиш.

Однак таку паску ви ще не куштували! "Важно знать" пропонує приготувати незвичайну вологу паску. Її м’яке тісто з яскравим, соковитим та ніжним смаком буквально тане у роті. Спробуйте — і ви захочете готувати тільки так.

Як приготувати вологу паску

Інгредієнти:

750 г борошна;

300 мл молока;

200 г цукру;

150 г сухофруктів;

100 г вершкового масла;

10 г сухих дріжджів;

3 курячі яйця;

0,5 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

В окремому посудині змішуємо сухі дріжджі з 1 ст. л. цукру. В отриману масу вливаємо тепле молоко, трохи пізніше просіюємо трохи борошна. Накриваємо все рушником і залишаємо на півгодини. Жовтки відокремлюємо від білків і змішуємо в окремій посудині з цукром. Білки солимо та збиваємо міксером до стану піни. Жовтки та білки додаємо в опару, поступово просіюючи туди ж борошно. Додаємо розтоплене вершкове масло і вимішуємо протягом 10 хвилин|мінути|. Тісто відправляємо в змащену олією посудину, накриваємо целофаном і ставимо в тепло. Коли тісто підніметься, додаємо попередньо промиті та просушені сухофрукти, накриваємо плівкою, зверху рушником і даємо постояти півтори години у теплі. Через зазначений час ділимо тісто на 4 частини та розкладаємо їх по формам таким чином, щоб у кожній воно займало максимум половину об’єму, накриваємо рушником та даємо постояти годину. Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці протягом години.

Прикрашаємо готову випічку домашньою глазур’ю. Ваші паски вийдуть ідеальними.