Рус

Така волога паска виходить в сто разів смачнішою, ніж інші: випічка танутиме в роті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1761
Найкращий з усіх інших рецептів
Найкращий з усіх інших рецептів. Фото vazhnoznat.com

Тісто виходить м’яким та з ніжним смаком.

Скільки різноманітних рецептів пасок вигадали кулінари! І класична "Княжа" паска, і бездрожжева випічка, і приготовлена в мікрохвильовій печі — всіх не перелічиш.

Однак таку паску ви ще не куштували! "Важно знать" пропонує приготувати незвичайну вологу паску. Її м’яке тісто з яскравим, соковитим та ніжним смаком буквально тане у роті. Спробуйте — і ви захочете готувати тільки так.

Як приготувати вологу паску

Інгредієнти:

  • 750 г борошна;
  • 300 мл молока;
  • 200 г цукру;
  • 150 г сухофруктів;
  • 100 г вершкового масла;
  • 10 г сухих дріжджів;
  • 3 курячі яйця;
  • 0,5 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

  1. В окремому посудині змішуємо сухі дріжджі з 1 ст. л. цукру. В отриману масу вливаємо тепле молоко, трохи пізніше просіюємо трохи борошна. Накриваємо все рушником і залишаємо на півгодини.
  2. Жовтки відокремлюємо від білків і змішуємо в окремій посудині з цукром. Білки солимо та збиваємо міксером до стану піни.
  3. Жовтки та білки додаємо в опару, поступово просіюючи туди ж борошно. Додаємо розтоплене вершкове масло і вимішуємо протягом 10 хвилин|мінути|.
  4. Тісто відправляємо в змащену олією посудину, накриваємо целофаном і ставимо в тепло. Коли тісто підніметься, додаємо попередньо промиті та просушені сухофрукти, накриваємо плівкою, зверху рушником і даємо постояти півтори години у теплі.
  5. Через зазначений час ділимо тісто на 4 частини та розкладаємо їх по формам таким чином, щоб у кожній воно займало максимум половину об’єму, накриваємо рушником та даємо постояти годину.
  6. Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці протягом години.

Прикрашаємо готову випічку домашньою глазур’ю. Ваші паски вийдуть ідеальними.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паска #Готуємо вдома #Великдень 2024