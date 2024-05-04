Наши бабушки пекли паски именно так: проверенный рецепт, который точно получится

Получится пышной, нежной и вкусной

Кулинары придумали невероятное количество различных пасок к пасхальному столу: и дрожжевые, и бездрожжевые, и выпечка в микроволновке, и различные творожные десерты. Однако каждый кулинар хочет, чтобы у него в закладках был проверенный рецепт паски.

Вместе с Shuba поделимся именно рецептом паски, по которому готовили еще наши бабушки. Она не требует большого количества ингредиентов, однако получится невероятно вкусной и пышной.

Как приготовить паску по традиционному рецепту

Ингредиенты на 4 порции:

молоко 2,5% — 500 мл;

сахар — 400 г;

прессованные дрожжи — 50 г;

мука пшеничная — 1 кг;

масло сливочное 73% — 100 г;

маргарин — 100 г;

яйца куриные — 5 шт.;

сахар ванильный — 20 г;

изюм — 200 г.

Способ приготовления:

Половину молока нагреваем до теплого состояния, добавляем дрожжи, половину сахара, 100 г муки, перемешиваем до однородного состояния и оставляем опару бродить в теплом месте на 1 час. В отдельной посуде смешиваем оставшийся сахар и яйца. Полученную массу взбиваем до пышной пены и вливаем ее в опару. Туда же добавляем оставшиеся ингредиенты и замешиваем мягкое тесто. Накрываем его полотенцем и отправляем в теплое место на час, чтобы оно подошло. Через указанное время обминаем тесто, раскладываем его в формы и оставляем на 15 минут для подъема. После отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до золотистого цвета.

Готовую паску украшаем домашней глазурью. Выпечка получится фантастической.