Для лінивих кулінарів: така паска без вимішування вийде в сто разів смачніша за класичну
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І випічка буде на столі, і руки не втомляться
Королевою великоднього столу, безумовно, є пишна паска. Однак на приготування великодньої випічки завжди витрачається багато часу і сил — адже щоб вона вийшла здобною, повітряною та смачною, тісто потрібно якомога довше вимішувати.
Разом із "На пенсії" пропонуємо приготувати паску на рідкому тісті. Її не потрібно буде вимішувати — всі інгредієнти потрібно просто перемішати ложкою. Святкова випічка у вас вийде без клопоту.
Як приготувати паску без вимішування
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 350 г,
- курячі яйця — 2 шт.,
- цукор — 150 г,
- молоко — 150 мл,
- ванільний цукор — 1 пакетик,
- сіль — щіпка;
- сухі дріжджі – 10 г,
- вершкове масло — 100 г,
- цукати та родзинки – 100 г.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішуємо дріжджі, цукор і невелику кількість борошна. Все заливаємо трохи теплим молоком, розмішуємо ложкою і залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
- Яйця змішуємо з розтопленим вершковим маслом, додаємо цукор і трошки солі. Отриману масу збиваємо віночком чи перемішуємо ложкою до однорідного стану.
- З’єднуємо дріжджову масу з яєчно-олійною. Сюди частинами додаємо просіяну сметану і готуємо тісто, по консистенції нагадує густу сметану. Накриваємо його харчовою плівкою або рушником та залишаємо у теплому місці на 2-2,5 години.
- У цей час заливаємо сухофрукти та родзинки окропом. Після цього зливаємо воду, сушимо їх і додаємо в тісто. Перемішуємо все.
- Приготованим тістом на третину заповнюємо форми для запікання та залишаємо їх у теплому місці ще на 30 хвилин. Через зазначений час відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку на 30-40 хвилин.
Даємо паскам охолонути та прикрашаємо домашню глазур’ю. Паска вийде нереально смачною при мінімумі зусиль.