Для лінивих кулінарів: така паска без вимішування вийде в сто разів смачніша за класичну

І випічка буде на столі, і руки не втомляться

Королевою великоднього столу, безумовно, є пишна паска. Однак на приготування великодньої випічки завжди витрачається багато часу і сил — адже щоб вона вийшла здобною, повітряною та смачною, тісто потрібно якомога довше вимішувати.

Разом із "На пенсії" пропонуємо приготувати паску на рідкому тісті. Її не потрібно буде вимішувати — всі інгредієнти потрібно просто перемішати ложкою. Святкова випічка у вас вийде без клопоту.

Як приготувати паску без вимішування

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 350 г,

курячі яйця — 2 шт.,

цукор — 150 г,

молоко — 150 мл,

ванільний цукор — 1 пакетик,

сіль — щіпка;

сухі дріжджі – 10 г,

вершкове масло — 100 г,

цукати та родзинки – 100 г.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішуємо дріжджі, цукор і невелику кількість борошна. Все заливаємо трохи теплим молоком, розмішуємо ложкою і залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Яйця змішуємо з розтопленим вершковим маслом, додаємо цукор і трошки солі. Отриману масу збиваємо віночком чи перемішуємо ложкою до однорідного стану. З’єднуємо дріжджову масу з яєчно-олійною. Сюди частинами додаємо просіяну сметану і готуємо тісто, по консистенції нагадує густу сметану. Накриваємо його харчовою плівкою або рушником та залишаємо у теплому місці на 2-2,5 години. У цей час заливаємо сухофрукти та родзинки окропом. Після цього зливаємо воду, сушимо їх і додаємо в тісто. Перемішуємо все. Приготованим тістом на третину заповнюємо форми для запікання та залишаємо їх у теплому місці ще на 30 хвилин. Через зазначений час відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Даємо паскам охолонути та прикрашаємо домашню глазур’ю. Паска вийде нереально смачною при мінімумі зусиль.