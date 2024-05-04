На пасхальном столе забудут о пасках и мясе: все будут есть эту необычную картошку (фото)
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Приготовите к празднику — и будете готовить часто
Безусловно, главные блюда на пасхальном столе — это пышные паски, различные крашанки и ароматная буженина. Однако не будем забывать о гарнире и приготовим сегодня вкуснейший картофель с печенью и сыром.
Этот рецепт "Телеграф" нашел в журнале "Полина". Необычный гарнир настолько понравится и близким, и друзьям, что его съедят до последнего кусочка.
Как приготовить картофель с печенью и сыром
Ингредиенты на 8 порций:
- картофель — 12 шт.;
- тмин — 1 ч. л.;
- твердый сыр — 300 г;
- говяжья печень — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 80 г;
- мука — 30 г;
- мясной бульон — 1/4 ч. л.;
- взбитые сливки — 1/8 л.;
- белое вино — 1/8 л;
- зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель отвариваем до полуготовности в воде с тмином. Сливаем воду. Картофель разрезаем вдоль пополам и ложкой вынимаем середину.
- Половину твердого сыра нарезаем произвольными кубиками, остальную часть натираем на телке.
- Печень и очищенный лук мелко нарезаем и помешивая, обжариваем в сковороде с растительным маслом.
- К готовой печени добавляем картофельную мякоть и кубики сыра. Все солим и перчим.
- Приготовленной начинкой наполняем картофель, посыпаем тертым твердым сыром. Выкладываем в форму и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.
Подаем картофель с любимым салатом. Приятного аппетита.