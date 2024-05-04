На пасхальном столе забудут о пасках и мясе: все будут есть эту необычную картошку (фото)

Приготовите к празднику — и будете готовить часто

Безусловно, главные блюда на пасхальном столе — это пышные паски, различные крашанки и ароматная буженина. Однако не будем забывать о гарнире и приготовим сегодня вкуснейший картофель с печенью и сыром.

Этот рецепт "Телеграф" нашел в журнале "Полина". Необычный гарнир настолько понравится и близким, и друзьям, что его съедят до последнего кусочка.

Как приготовить картофель с печенью и сыром

Ингредиенты на 8 порций:

картофель — 12 шт.;

тмин — 1 ч. л.;

твердый сыр — 300 г;

говяжья печень — 400 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 80 г;

мука — 30 г;

мясной бульон — 1/4 ч. л.;

взбитые сливки — 1/8 л.;

белое вино — 1/8 л;

зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель отвариваем до полуготовности в воде с тмином. Сливаем воду. Картофель разрезаем вдоль пополам и ложкой вынимаем середину. Половину твердого сыра нарезаем произвольными кубиками, остальную часть натираем на телке. Печень и очищенный лук мелко нарезаем и помешивая, обжариваем в сковороде с растительным маслом. К готовой печени добавляем картофельную мякоть и кубики сыра. Все солим и перчим. Приготовленной начинкой наполняем картофель, посыпаем тертым твердым сыром. Выкладываем в форму и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Фото: Телеграф

Подаем картофель с любимым салатом. Приятного аппетита.