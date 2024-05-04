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На пасхальном столе забудут о пасках и мясе: все будут есть эту необычную картошку (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Картофель с печенью и сыром получается фантастической
Картофель с печенью и сыром получается фантастической. Фото shuba.life

Приготовите к празднику — и будете готовить часто

Безусловно, главные блюда на пасхальном столе — это пышные паски, различные крашанки и ароматная буженина. Однако не будем забывать о гарнире и приготовим сегодня вкуснейший картофель с печенью и сыром.

Этот рецепт "Телеграф" нашел в журнале "Полина". Необычный гарнир настолько понравится и близким, и друзьям, что его съедят до последнего кусочка.

Как приготовить картофель с печенью и сыром

Ингредиенты на 8 порций:

  • картофель — 12 шт.;
  • тмин — 1 ч. л.;
  • твердый сыр — 300 г;
  • говяжья печень — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 80 г;
  • мука — 30 г;
  • мясной бульон — 1/4 ч. л.;
  • взбитые сливки — 1/8 л.;
  • белое вино — 1/8 л;
  • зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем до полуготовности в воде с тмином. Сливаем воду. Картофель разрезаем вдоль пополам и ложкой вынимаем середину.
  2. Половину твердого сыра нарезаем произвольными кубиками, остальную часть натираем на телке.
  3. Печень и очищенный лук мелко нарезаем и помешивая, обжариваем в сковороде с растительным маслом.
  4. К готовой печени добавляем картофельную мякоть и кубики сыра. Все солим и перчим.
  5. Приготовленной начинкой наполняем картофель, посыпаем тертым твердым сыром. Выкладываем в форму и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.
Картофель с печенью и сыром
Фото: Телеграф

Подаем картофель с любимым салатом. Приятного аппетита.

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