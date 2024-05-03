Навіть найстрашніший бруд зникне без сліду: ось чим очистити віконні рами

Інгредієнти для цієї суміші, напевно, вже є у вашому будинку

Миття вікон включає не тільки очищення скла, але і миття віконних рам. І вони можуть бути дуже брудними. Пил та інший бруд збираються в куточках віконних рам і позбутися його буває складно. На щастя, є лайфхак, який допоможе позбавитися бруду всього за кілька хвилин.

Як мити віконні рами

Миття віконних рам — один з найважчих заходів під час миття вікон. Бруд практично в’їдається в поверхню і його важко видалити. Для її видалення обов’язково купувати дорогі засоби. Рідину для миття рам можна приготувати самостійно. Для цього знадобиться харчова сода, оцет, рідина для миття посуду та вода.

Спочатку необхідно змішати воду та оцет у пропорції 1:1 та додати кілька крапель рідини для миття посуду. Окремо необхідно змішати харчову соду з водою, щоб вийшла густа паста.

Спочатку нанесіть на забруднення пасту із соди. Потім обприскуйте це місце сумішшю води та оцту і залиште на кілька хвилин. Через кілька хвилин за допомогою м’якої щітки видаліть засіб для чищення, а разом з ним і весь бруд. Потім протріть раму чистою вологою ганчіркою та висушіть.

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