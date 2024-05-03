Даже самая страшная грязь исчезнет без следа: вот чем очистить оконные рамы

Ингредиенты для этой смеси наверняка уже есть в вашем доме

Мойка окон включает в себя не только очистку стекол, но и мытье оконных рам. И они могут быть очень грязными. Пыль и другая грязь собираются в укромных уголках оконных рам и избавиться от нее бывает сложно. К счастью, есть лайфхак, который поможет избавиться от грязи всего за несколько минут.

Как мыть оконные рамы

Мытье оконных рам – одно из самых трудоемких мероприятий при мытье окон. Грязь практически въедается в поверхность и ее трудно удалить. Для ее удаления е обязательно покупать дорогие средства. Жидкость для мытья рам можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобится пищевая сода, уксус, жидкость для мытья посуды и вода.

Сначала необходимо смешать воду и уксус в пропорции 1:1 и добавить несколько капель жидкости для мытья посуды. Отдельно необходимо смешать пищевую соду с водой, чтобы получилась густая паста.

Сначала нанесите на загрязнение пасту из соды. Затем опрыскайте это место смесью воды и уксуса и оставьте на несколько минут. Спустя несколько минут с помощью мягкой щетки удалите чистящее средство, а вместе с ним и всю грязь. Затем протрите раму чистой влажной тряпкой и высушите.

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