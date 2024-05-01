Нашатир не знадобиться: як ще помити вікна без розводів

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З настанням весни господині не лише знімають та перуть штори, але й вимивають вікна. Зробити це можна використовуючи професійні засоби, нашатир або ж за допомогою засобу, що є у кожному домі. Йдеться про йод, інформують на порталі "Ukr.Media".

Як вимити вікна без розводів

Вам знадобиться:

5 крапель йоду;

1 літр води;

паперові рушники;

Покрокова інструкція:

Додайте йод до води, перемішайте. За допомогою паперових рушників вимийте обидві сторони вікон приготованим розчином. Якщо на склі залишилося багато бруду, можливо, знадобиться ще один процес миття. Візьміть чистий паперовий рушник і витріть скло до сухості. Також можна скористатися ганчіркою, але слід пильнувати, щоб ворсинки не залишилися на поверхні.

Раніше ми писали, як помити вікна до ідеалу. Досвідчені домогосподарки і фахівці клінінгових компаній сходяться на думці, що жодна жінка не хоче, щоб після багатогодинного прибирання на скляних поверхнях все одно залишалися сліди від пальців, шматочки ворсу або локони волосся.