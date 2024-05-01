Нашатир не знадобиться: як ще помити вікна без розводів
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З настанням весни господині не лише знімають та перуть штори, але й вимивають вікна. Зробити це можна використовуючи професійні засоби, нашатир або ж за допомогою засобу, що є у кожному домі. Йдеться про йод, інформують на порталі "Ukr.Media".
Як вимити вікна без розводів
Вам знадобиться:
- 5 крапель йоду;
- 1 літр води;
- паперові рушники;
Покрокова інструкція:
- Додайте йод до води, перемішайте.
- За допомогою паперових рушників вимийте обидві сторони вікон приготованим розчином.
- Якщо на склі залишилося багато бруду, можливо, знадобиться ще один процес миття.
- Візьміть чистий паперовий рушник і витріть скло до сухості. Також можна скористатися ганчіркою, але слід пильнувати, щоб ворсинки не залишилися на поверхні.
Раніше ми писали, як помити вікна до ідеалу. Досвідчені домогосподарки і фахівці клінінгових компаній сходяться на думці, що жодна жінка не хоче, щоб після багатогодинного прибирання на скляних поверхнях все одно залишалися сліди від пальців, шматочки ворсу або локони волосся.