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Легка страва для святкового столу: рецепт холодця з курки

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей холодець дуже ароматний та смачний (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей холодець дуже ароматний та смачний (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього холодця не займе у вас багато часу.

Холодець – це не лише традиційна українська страва, але й справжня окраса святкового столу, яка завжди збирає за собою захоплені відгуки. На Великдень зазвичай готують холодець зі свинини, але не менш смачним та ароматним може бути холодець з курки.

Він готується значно швидше та простіше, а його легкий смак сподобається всім вашим гостям.

Класичний холодець з курки

Інгредієнти:

  • 1 курка (близько 2 кг)
  • 2 цибулини
  • 2 моркви
  • 1 корінь петрушки
  • 3 лаврові листки
  • 5 горошин чорного перцю
  • сіль за смаком
  • зелень петрушки для декорування

Приготування:

  1. Курку ретельно вимийте, розріжте на шматки.
  2. Цибулю, моркву та корінь петрушки очистіть і додайте до курки.
  3. Залийте курку водою, щоб вона повністю покрила м'ясо.
  4. Додайте лавровий лист, перець горошком і сіль за смаком.
  5. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 2-3 години, знімаючи піну, що утворюється.
  6. Готовий бульйон процідіть через сито, відокремлюючи м'ясо від кісток.
  7. М'ясо курки подрібніть ножем або розберіть руками на волокна.
  8. Викладіть м'ясо у формочки, залийте бульоном.
  9. Поставте холодець у холодильник до повного застигання.
  10. Перед подачею прикрасьте холодець зеленню петрушки.

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