Легка страва для святкового столу: рецепт холодця з курки

Приготування цього холодця не займе у вас багато часу.

Холодець – це не лише традиційна українська страва, але й справжня окраса святкового столу, яка завжди збирає за собою захоплені відгуки. На Великдень зазвичай готують холодець зі свинини, але не менш смачним та ароматним може бути холодець з курки.

Він готується значно швидше та простіше, а його легкий смак сподобається всім вашим гостям.

Класичний холодець з курки

Інгредієнти:

1 курка (близько 2 кг)

2 цибулини

2 моркви

1 корінь петрушки

3 лаврові листки

5 горошин чорного перцю

сіль за смаком

зелень петрушки для декорування

Приготування:

Курку ретельно вимийте, розріжте на шматки. Цибулю, моркву та корінь петрушки очистіть і додайте до курки. Залийте курку водою, щоб вона повністю покрила м'ясо. Додайте лавровий лист, перець горошком і сіль за смаком. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 2-3 години, знімаючи піну, що утворюється. Готовий бульйон процідіть через сито, відокремлюючи м'ясо від кісток. М'ясо курки подрібніть ножем або розберіть руками на волокна. Викладіть м'ясо у формочки, залийте бульоном. Поставте холодець у холодильник до повного застигання. Перед подачею прикрасьте холодець зеленню петрушки.

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