Легка страва для святкового столу: рецепт холодця з курки
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Приготування цього холодця не займе у вас багато часу.
Холодець – це не лише традиційна українська страва, але й справжня окраса святкового столу, яка завжди збирає за собою захоплені відгуки. На Великдень зазвичай готують холодець зі свинини, але не менш смачним та ароматним може бути холодець з курки.
Він готується значно швидше та простіше, а його легкий смак сподобається всім вашим гостям.
Класичний холодець з курки
Інгредієнти:
- 1 курка (близько 2 кг)
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 1 корінь петрушки
- 3 лаврові листки
- 5 горошин чорного перцю
- сіль за смаком
- зелень петрушки для декорування
Приготування:
- Курку ретельно вимийте, розріжте на шматки.
- Цибулю, моркву та корінь петрушки очистіть і додайте до курки.
- Залийте курку водою, щоб вона повністю покрила м'ясо.
- Додайте лавровий лист, перець горошком і сіль за смаком.
- Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 2-3 години, знімаючи піну, що утворюється.
- Готовий бульйон процідіть через сито, відокремлюючи м'ясо від кісток.
- М'ясо курки подрібніть ножем або розберіть руками на волокна.
- Викладіть м'ясо у формочки, залийте бульоном.
- Поставте холодець у холодильник до повного застигання.
- Перед подачею прикрасьте холодець зеленню петрушки.
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