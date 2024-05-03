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Легкое блюдо для праздничного стола: рецепт холодца из курицы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот студень очень ароматный и вкусный (изображение создано с помощью ИИ)
Этот студень очень ароматный и вкусный (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого студня не займет у вас много времени.

Холодец – это не только традиционное украинское блюдо, но и настоящее украшение праздничного стола, которое всегда собирает за собой восторженные отзывы. На Пасху обычно готовят холодец из свинины, но не менее вкусным и ароматным может быть холодец из курицы.

Он готовится гораздо быстрее и проще, его легкий вкус понравится всем вашим гостям.

Классический холодец из курицы

Ингредиенты:

  • 1 курица (около 2 кг)
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 1 корень петрушки
  • 3 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • соль по вкусу
  • зелень петрушки для декорирования

Приготовление:

  1. Курицу тщательно вымойте, разрежьте на куски.
  2. Лук, морковь и корень петрушки очистите и добавьте к курице.
  3. Залейте курицу водой, чтобы она полностью покрыла мясо.
  4. Добавьте лавровый лист, перец горошком и соль по вкусу.
  5. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 2-3 часа, снимая образующуюся пену.
  6. Готовый бульон процедите через сито, отделяя мясо от костей.
  7. Мясо курицы измельчите ножом или разберите руками на волокна.
  8. Выложите мясо в формочки, залейте бульоном.
  9. Поставьте студень в холодильник до полного застывания.
  10. Перед подачей украсьте студень зеленью петрушки.

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