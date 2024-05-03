Легкое блюдо для праздничного стола: рецепт холодца из курицы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовление этого студня не займет у вас много времени.
Холодец – это не только традиционное украинское блюдо, но и настоящее украшение праздничного стола, которое всегда собирает за собой восторженные отзывы. На Пасху обычно готовят холодец из свинины, но не менее вкусным и ароматным может быть холодец из курицы.
Он готовится гораздо быстрее и проще, его легкий вкус понравится всем вашим гостям.
Классический холодец из курицы
Ингредиенты:
- 1 курица (около 2 кг)
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 1 корень петрушки
- 3 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- соль по вкусу
- зелень петрушки для декорирования
Приготовление:
- Курицу тщательно вымойте, разрежьте на куски.
- Лук, морковь и корень петрушки очистите и добавьте к курице.
- Залейте курицу водой, чтобы она полностью покрыла мясо.
- Добавьте лавровый лист, перец горошком и соль по вкусу.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 2-3 часа, снимая образующуюся пену.
- Готовый бульон процедите через сито, отделяя мясо от костей.
- Мясо курицы измельчите ножом или разберите руками на волокна.
- Выложите мясо в формочки, залейте бульоном.
- Поставьте студень в холодильник до полного застывания.
- Перед подачей украсьте студень зеленью петрушки.
Также мы делились секретами приготовления вкусных шашлыков. Также предлагаем рецепт рагу без мяса.