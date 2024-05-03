Легкое блюдо для праздничного стола: рецепт холодца из курицы

Приготовление этого студня не займет у вас много времени.

Холодец – это не только традиционное украинское блюдо, но и настоящее украшение праздничного стола, которое всегда собирает за собой восторженные отзывы. На Пасху обычно готовят холодец из свинины, но не менее вкусным и ароматным может быть холодец из курицы.

Он готовится гораздо быстрее и проще, его легкий вкус понравится всем вашим гостям.

Классический холодец из курицы

Ингредиенты:

1 курица (около 2 кг)

2 луковицы

2 моркови

1 корень петрушки

3 лавровых листа

5 горошин черного перца

соль по вкусу

зелень петрушки для декорирования

Приготовление:

Курицу тщательно вымойте, разрежьте на куски. Лук, морковь и корень петрушки очистите и добавьте к курице. Залейте курицу водой, чтобы она полностью покрыла мясо. Добавьте лавровый лист, перец горошком и соль по вкусу. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 2-3 часа, снимая образующуюся пену. Готовый бульон процедите через сито, отделяя мясо от костей. Мясо курицы измельчите ножом или разберите руками на волокна. Выложите мясо в формочки, залейте бульоном. Поставьте студень в холодильник до полного застывания. Перед подачей украсьте студень зеленью петрушки.

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