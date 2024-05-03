І на хліб, і до святкового столу: рецепт запеченого сала
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Цей рецепт стане паличкою-виручалочкою для кожної господині.
Запечене сало – це не просто смачна, але й ситна страва, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу, а тим паче до Великодня. Його аромат, що наповнює весь дім, створює затишну атмосферу та дарує відчуття свята. Також, пропонуємо вам рецепт розкішної страви з дешевої рульки.
Сьогодні ми поділимось з вами рецептом запеченого сала на Великдень, який допоможе вам приготувати цю страву по-особливому смачно та ароматно.
Класичне сало в духовці
Інгредієнти:
- 1 кг сала з прошарком м'яса
- 2-3 зубчики часнику
- 1 столова ложка солі
- 1 чайна ложка чорного перцю горошком
- 1 лавровий лист
- 2 гілочки розмарину (за бажанням)
Приготування:
- Сало ретельно вимийте, обсушіть і натріть сіллю з усіх боків.
- Часник подрібніть ножем або пропустіть через прес.
- У сало зробіть невеликі надрізи ножем і вставте в них шматочки часнику.
- Додайте до сала лавровий лист і розмарин.
- Викладіть сало на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте сало в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, залежно від товщини шматка.
- Готове сало трохи охолодіть, наріжте скибочками та подавайте до столу.
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