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І на хліб, і до святкового столу: рецепт запеченого сала

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Це сало стане чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Це сало стане чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей рецепт стане паличкою-виручалочкою для кожної господині.

Запечене сало – це не просто смачна, але й ситна страва, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу, а тим паче до Великодня. Його аромат, що наповнює весь дім, створює затишну атмосферу та дарує відчуття свята. Також, пропонуємо вам рецепт розкішної страви з дешевої рульки.

Сьогодні ми поділимось з вами рецептом запеченого сала на Великдень, який допоможе вам приготувати цю страву по-особливому смачно та ароматно.

Класичне сало в духовці

Інгредієнти:

  • 1 кг сала з прошарком м'яса
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 столова ложка солі
  • 1 чайна ложка чорного перцю горошком
  • 1 лавровий лист
  • 2 гілочки розмарину (за бажанням)

Приготування:

  1. Сало ретельно вимийте, обсушіть і натріть сіллю з усіх боків.
  2. Часник подрібніть ножем або пропустіть через прес.
  3. У сало зробіть невеликі надрізи ножем і вставте в них шматочки часнику.
  4. Додайте до сала лавровий лист і розмарин.
  5. Викладіть сало на деко, застелене пергаментним папером.
  6. Випікайте сало в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, залежно від товщини шматка.
  7. Готове сало трохи охолодіть, наріжте скибочками та подавайте до столу.

Також ми ділились чудовим рецептом святкового салату. Також, пропонуємо вам рецепт сала з часником.

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#Рецепт #Сало #їжа-Телеграф