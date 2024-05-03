І на хліб, і до святкового столу: рецепт запеченого сала

Цей рецепт стане паличкою-виручалочкою для кожної господині.

Запечене сало – це не просто смачна, але й ситна страва, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу, а тим паче до Великодня. Його аромат, що наповнює весь дім, створює затишну атмосферу та дарує відчуття свята. Також, пропонуємо вам рецепт розкішної страви з дешевої рульки.

Сьогодні ми поділимось з вами рецептом запеченого сала на Великдень, який допоможе вам приготувати цю страву по-особливому смачно та ароматно.

Класичне сало в духовці

Інгредієнти:

1 кг сала з прошарком м'яса

2-3 зубчики часнику

1 столова ложка солі

1 чайна ложка чорного перцю горошком

1 лавровий лист

2 гілочки розмарину (за бажанням)

Приготування:

Сало ретельно вимийте, обсушіть і натріть сіллю з усіх боків. Часник подрібніть ножем або пропустіть через прес. У сало зробіть невеликі надрізи ножем і вставте в них шматочки часнику. Додайте до сала лавровий лист і розмарин. Викладіть сало на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте сало в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, залежно від товщини шматка. Готове сало трохи охолодіть, наріжте скибочками та подавайте до столу.

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