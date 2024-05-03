И на хлеб, и к праздничному столу: рецепт запеченного сала

Этот рецепт станет палочкой-выручалочкой для каждой хозяйки.

Запеченное сало – это не просто вкусное, но и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому праздничному столу, а тем более к Пасхе. Его аромат, наполняющий весь дом, создает уютную атмосферу и дарит чувство праздника. Также, предлагаем вам рецепт роскошного блюда из дешевой рульки.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом запеченного сала на Пасху, которая поможет вам приготовить это блюдо по-особому вкусно и ароматно.

Классическое сало в духовке

Ингредиенты:

1 кг сала с прослойкой мяса

2-3 зубчика чеснока

1 столовая ложка соли

1 чайная ложка черного перца горошком

1 лавровый лист

2 веточки розмарина (по желанию)

Приготовление:

Сало тщательно вымойте, обсушите и натрите солью со всех сторон. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. В сало сделайте небольшие надрезы ножом и вставьте в них кусочки чеснока. Добавьте к салу лавровый лист и розмарин. Выложите сало на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте сало в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов в зависимости от толщины куска. Готовое сало немного охладите, порежьте ломтиками и подавайте к столу.

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