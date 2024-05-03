И на хлеб, и к праздничному столу: рецепт запеченного сала
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Этот рецепт станет палочкой-выручалочкой для каждой хозяйки.
Запеченное сало – это не просто вкусное, но и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому праздничному столу, а тем более к Пасхе. Его аромат, наполняющий весь дом, создает уютную атмосферу и дарит чувство праздника. Также, предлагаем вам рецепт роскошного блюда из дешевой рульки.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом запеченного сала на Пасху, которая поможет вам приготовить это блюдо по-особому вкусно и ароматно.
Классическое сало в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг сала с прослойкой мяса
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка соли
- 1 чайная ложка черного перца горошком
- 1 лавровый лист
- 2 веточки розмарина (по желанию)
Приготовление:
- Сало тщательно вымойте, обсушите и натрите солью со всех сторон.
- Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
- В сало сделайте небольшие надрезы ножом и вставьте в них кусочки чеснока.
- Добавьте к салу лавровый лист и розмарин.
- Выложите сало на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте сало в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов в зависимости от толщины куска.
- Готовое сало немного охладите, порежьте ломтиками и подавайте к столу.
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