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И на хлеб, и к праздничному столу: рецепт запеченного сала

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это сало станет великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Это сало станет великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот рецепт станет палочкой-выручалочкой для каждой хозяйки.

Запеченное сало – это не просто вкусное, но и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому праздничному столу, а тем более к Пасхе. Его аромат, наполняющий весь дом, создает уютную атмосферу и дарит чувство праздника. Также, предлагаем вам рецепт роскошного блюда из дешевой рульки.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом запеченного сала на Пасху, которая поможет вам приготовить это блюдо по-особому вкусно и ароматно.

Классическое сало в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг сала с прослойкой мяса
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка соли
  • 1 чайная ложка черного перца горошком
  • 1 лавровый лист
  • 2 веточки розмарина (по желанию)

Приготовление:

  1. Сало тщательно вымойте, обсушите и натрите солью со всех сторон.
  2. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
  3. В сало сделайте небольшие надрезы ножом и вставьте в них кусочки чеснока.
  4. Добавьте к салу лавровый лист и розмарин.
  5. Выложите сало на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте сало в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов в зависимости от толщины куска.
  7. Готовое сало немного охладите, порежьте ломтиками и подавайте к столу.

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#Рецепт #Сало #еда-Телеграф