Ви не будете уявляти Великдень без цього м’ясного рулету: розкішна страва з дешевої рульки (відео)
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Чудова м’ясна закуска — смачна і бюджетна
Ми розповідали, як на святковий стіл смачно замаринувати рибу. Особливістю українського меню на Великдень є велика кількість м’ясних закусок. Розповідаємо, як приготувати смачний м’ясний рулет з рульки.
Він не тільки смачний, а й доволі бюджетний. М’ясо виходить дуже ароматним і смачним завдяки додаванню в маринад цибулевого лушпиння. Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Перевірені рецепти".
Інгредієнти:
- Свиняча рулька -1 шт
- Сіль — 1 ч.л
- Перець мелений
- Копчена паприка
- Соєвий соус
- Приправа для м'яса
- Часник — 8-10 зубчиків
Для маринаду:
- Лушпиння з 1 кг цибулі
- Чорний перець — 10 шт
- Духмяний перець — 6 шт
- Сіль — 1 ст.л
- Вода — 1-1,5 літри
Спосіб приготування:
- Вирізаємо кістку з рульки. Відділяємо м’ясо від шкірки. Зрізаємо зайве сало, якщо є, плівки та сухожилля.
- М’ясо розрізаємо вздовж. Відбиваємо шматочки. Шкірку викладаємо на обробну дошку.
- Солимо, перчимо, додаємо спеції. Викладаємо відбите м’ясо в один шар. Теж солимо, додаємо спеції. Викладаємо подрібнений часник.
- Щільно загортаємо отриманий пласт в рулет. Перев’язуємо з усіх боків, щоб добре тримав форму.
- Загортаємо у плівку. Кладемо в холодильник на 2-3 години. Паралельно готуємо лушпиння з цибулі для маринаду. Викладаємо в каструлю.
- Наливаємо воду, сіль та спеції. Перекладаємо рулет, з якого зняли плівку.
- Ставимо на вогонь. Нехай кипить 2 години на повільному вогні.
- Перевертаємо рулет та залишаємо ще на 2 години. Даємо рулету охолонути разом з маринадом.
Обережно просушуємо рулет паперовими рушниками та можна нарізати. Також ми ділились чудовим рецептом святкового салату.