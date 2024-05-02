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Ви не будете уявляти Великдень без цього м’ясного рулету: розкішна страва з дешевої рульки (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальна м’ясна страва на Великдень
Ідеальна м’ясна страва на Великдень. Фото скриншот Youtube

Чудова м’ясна закуска — смачна і бюджетна

Ми розповідали, як на святковий стіл смачно замаринувати рибу. Особливістю українського меню на Великдень є велика кількість м’ясних закусок. Розповідаємо, як приготувати смачний м’ясний рулет з рульки.

Він не тільки смачний, а й доволі бюджетний. М’ясо виходить дуже ароматним і смачним завдяки додаванню в маринад цибулевого лушпиння. Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Перевірені рецепти".

Інгредієнти:

  • Свиняча рулька -1 шт
  • Сіль — 1 ч.л
  • Перець мелений
  • Копчена паприка
  • Соєвий соус
  • Приправа для м'яса
  • Часник — 8-10 зубчиків

Для маринаду:

  • Лушпиння з 1 кг цибулі
  • Чорний перець — 10 шт
  • Духмяний перець — 6 шт
  • Сіль — 1 ст.л
  • Вода — 1-1,5 літри

Спосіб приготування:

  1. Вирізаємо кістку з рульки. Відділяємо м’ясо від шкірки. Зрізаємо зайве сало, якщо є, плівки та сухожилля.
  2. М’ясо розрізаємо вздовж. Відбиваємо шматочки. Шкірку викладаємо на обробну дошку.
  3. Солимо, перчимо, додаємо спеції. Викладаємо відбите м’ясо в один шар. Теж солимо, додаємо спеції. Викладаємо подрібнений часник.
  4. Щільно загортаємо отриманий пласт в рулет. Перев’язуємо з усіх боків, щоб добре тримав форму.
  5. Загортаємо у плівку. Кладемо в холодильник на 2-3 години. Паралельно готуємо лушпиння з цибулі для маринаду. Викладаємо в каструлю.
  6. Наливаємо воду, сіль та спеції. Перекладаємо рулет, з якого зняли плівку.
  7. Ставимо на вогонь. Нехай кипить 2 години на повільному вогні.
  8. Перевертаємо рулет та залишаємо ще на 2 години. Даємо рулету охолонути разом з маринадом.

Обережно просушуємо рулет паперовими рушниками та можна нарізати. Також ми ділились чудовим рецептом святкового салату.

Теги:
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