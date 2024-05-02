Ви не будете уявляти Великдень без цього м’ясного рулету: розкішна страва з дешевої рульки (відео)

Чудова м’ясна закуска — смачна і бюджетна

Ми розповідали, як на святковий стіл смачно замаринувати рибу. Особливістю українського меню на Великдень є велика кількість м’ясних закусок. Розповідаємо, як приготувати смачний м’ясний рулет з рульки.

Він не тільки смачний, а й доволі бюджетний. М’ясо виходить дуже ароматним і смачним завдяки додаванню в маринад цибулевого лушпиння. Рецептом поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Перевірені рецепти".

Інгредієнти:

Свиняча рулька -1 шт

Сіль — 1 ч.л

Перець мелений

Копчена паприка

Соєвий соус

Приправа для м'яса

Часник — 8-10 зубчиків

Для маринаду:

Лушпиння з 1 кг цибулі

Чорний перець — 10 шт

Духмяний перець — 6 шт

Сіль — 1 ст.л

Вода — 1-1,5 літри

Спосіб приготування:

Вирізаємо кістку з рульки. Відділяємо м’ясо від шкірки. Зрізаємо зайве сало, якщо є, плівки та сухожилля. М’ясо розрізаємо вздовж. Відбиваємо шматочки. Шкірку викладаємо на обробну дошку. Солимо, перчимо, додаємо спеції. Викладаємо відбите м’ясо в один шар. Теж солимо, додаємо спеції. Викладаємо подрібнений часник. Щільно загортаємо отриманий пласт в рулет. Перев’язуємо з усіх боків, щоб добре тримав форму. Загортаємо у плівку. Кладемо в холодильник на 2-3 години. Паралельно готуємо лушпиння з цибулі для маринаду. Викладаємо в каструлю. Наливаємо воду, сіль та спеції. Перекладаємо рулет, з якого зняли плівку. Ставимо на вогонь. Нехай кипить 2 години на повільному вогні. Перевертаємо рулет та залишаємо ще на 2 години. Даємо рулету охолонути разом з маринадом.

Обережно просушуємо рулет паперовими рушниками та можна нарізати. Також ми ділились чудовим рецептом святкового салату.