Гості будуть вражені: рецепт паски "Три шоколади"

Ця паска не лише дуже гарно виглядає, але й просто готується.

Сирна паска – це не просто традиційна страва на Великдень, а й символ свята, який дарує відчуття затишку та єднання з близькими.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом сирної паски "Три шоколади", яка стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Її ніжний вершковий смак з шоколадними нотками неодмінно підкорить серця ваших рідних та гостей. Про це пише ТСН.

Класична паска "Три шоколади"

Інгредієнти:

1 кг сиру 9%

200 г вершкового масла

100 г цукру

4 жовтки

1 пакетик ванільного цукру

100 г білого шоколаду

100 г молочного шоколаду

100 г темного шоколаду

цукати та горіхи для декорування

Приготування:

Сир протріть через сито, щоб він став однорідним. Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром та ванільним цукром до пишної маси. Додайте жовтки по одному, ретельно збиваючи після кожного. З'єднайте сирну масу з масляною, добре перемішайте. Розділіть тісто на 3 частини. До однієї частини додайте білий шоколад, розтоплений на водяній бані, до другої – молочний шоколад, до третьої – темний шоколад. Форми для пасок застеліть марлею, викладіть тісто, розрівняйте. Поставте паски під гніт на 12 годин у холодильник. Готові паски вийміть з форм, декоруйте цукатами та горіхами.

Також ми ділились рецептом смачної грузинської паски. Також, ми писали, як приготувати пісне тісто на Великдень.