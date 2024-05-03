Гості будуть вражені: рецепт паски "Три шоколади"
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Ця паска не лише дуже гарно виглядає, але й просто готується.
Сирна паска – це не просто традиційна страва на Великдень, а й символ свята, який дарує відчуття затишку та єднання з близькими.
Сьогодні я поділюся з вами рецептом сирної паски "Три шоколади", яка стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Її ніжний вершковий смак з шоколадними нотками неодмінно підкорить серця ваших рідних та гостей. Про це пише ТСН.
Класична паска "Три шоколади"
Інгредієнти:
- 1 кг сиру 9%
- 200 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 4 жовтки
- 1 пакетик ванільного цукру
- 100 г білого шоколаду
- 100 г молочного шоколаду
- 100 г темного шоколаду
- цукати та горіхи для декорування
Приготування:
- Сир протріть через сито, щоб він став однорідним.
- Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром та ванільним цукром до пишної маси.
- Додайте жовтки по одному, ретельно збиваючи після кожного.
- З'єднайте сирну масу з масляною, добре перемішайте.
- Розділіть тісто на 3 частини.
- До однієї частини додайте білий шоколад, розтоплений на водяній бані, до другої – молочний шоколад, до третьої – темний шоколад.
- Форми для пасок застеліть марлею, викладіть тісто, розрівняйте.
- Поставте паски під гніт на 12 годин у холодильник.
- Готові паски вийміть з форм, декоруйте цукатами та горіхами.
Також ми ділились рецептом смачної грузинської паски. Також, ми писали, як приготувати пісне тісто на Великдень.