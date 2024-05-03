Гості будуть вражені: рецепт паски "Три шоколади"

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Така паска прикрасить будь-який стіл (зображення створено за допомогою ШІ)
Така паска прикрасить будь-який стіл (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця паска не лише дуже гарно виглядає, але й просто готується.

Сирна паска – це не просто традиційна страва на Великдень, а й символ свята, який дарує відчуття затишку та єднання з близькими.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом сирної паски "Три шоколади", яка стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Її ніжний вершковий смак з шоколадними нотками неодмінно підкорить серця ваших рідних та гостей. Про це пише ТСН.

Класична паска "Три шоколади"

Інгредієнти:

  • 1 кг сиру 9%
  • 200 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 4 жовтки
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 100 г білого шоколаду
  • 100 г молочного шоколаду
  • 100 г темного шоколаду
  • цукати та горіхи для декорування

Приготування:

  1. Сир протріть через сито, щоб він став однорідним.
  2. Вершкове масло кімнатної температури збийте з цукром та ванільним цукром до пишної маси.
  3. Додайте жовтки по одному, ретельно збиваючи після кожного.
  4. З'єднайте сирну масу з масляною, добре перемішайте.
  5. Розділіть тісто на 3 частини.
  6. До однієї частини додайте білий шоколад, розтоплений на водяній бані, до другої – молочний шоколад, до третьої – темний шоколад.
  7. Форми для пасок застеліть марлею, викладіть тісто, розрівняйте.
  8. Поставте паски під гніт на 12 годин у холодильник.
  9. Готові паски вийміть з форм, декоруйте цукатами та горіхами.

Також ми ділились рецептом смачної грузинської паски. Також, ми писали, як приготувати пісне тісто на Великдень.

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