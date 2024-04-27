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Нереально швидка та смачна сирна паска без дріжджів: крута альтернатива для тих, хто не любить дріжджове тісто

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Знахідка для тих, хто не любить дріжджове тісто
Знахідка для тих, хто не любить дріжджове тісто. Фото shuba.life

Ніжна та ароматна бездріжджова паска з сиром

Класична українська паска готується на дріжджах. Однак, якщо ви з якихось причин не вживаєте такого тіста, — не біда. Ділимось рецептом смачної сирної паски. Він також стане справжньою знахідкою для тих, хто не хоче або немає часу возитися з дріжджовим тістом.

Завдяки простоті приготування та неймовірному смаку, ця паска стане окрасою вашого святкового столу. Рецептом поділились на порталі cookpad.

Інгредієнти:

  • 250 г кисломолочного сиру
  • 3 яйця
  • 100 г вершкового масла
  • 250 г цукру
  • 1 ст. л. сметани
  • 1 ст. л. згущеного молока
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 250 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 0,5 ч. л. солі
  • 100 г родзинок
  • сік половини апельсина

Спосіб приготування:

  1. Родзинки замочіть в апельсиновому соку. Вершкове масло розтопіть. Просійте борошно з розпушувачем.
  2. У глибокій мисці збийте міксером сир, сіль, яйця та цукор. Поступово додайте розтоплене вершкове масло, сметану та згущене молоко, ретельно збиваючи.
  3. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто. Додайте родзинки, відціджені від апельсинового соку, і ще раз добре перемішайте.
  4. Розподіліть тісто по формах для пасок, заповнивши їх на половину. Випікайте паски протягом 50 хвилин в розігрітій до 160°C духовці. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою.

Готові паски охолодіть і за бажанням прикрасьте глазур'ю або розтопленим шоколадом. Ми ділились кількома особливо вдалими рецептами глазурі:

Теги:
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