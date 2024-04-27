Нереально швидка та смачна сирна паска без дріжджів: крута альтернатива для тих, хто не любить дріжджове тісто

Ніжна та ароматна бездріжджова паска з сиром

Класична українська паска готується на дріжджах. Однак, якщо ви з якихось причин не вживаєте такого тіста, — не біда. Ділимось рецептом смачної сирної паски. Він також стане справжньою знахідкою для тих, хто не хоче або немає часу возитися з дріжджовим тістом.

Завдяки простоті приготування та неймовірному смаку, ця паска стане окрасою вашого святкового столу. Рецептом поділились на порталі cookpad.

Інгредієнти:

250 г кисломолочного сиру

3 яйця

100 г вершкового масла

250 г цукру

1 ст. л. сметани

1 ст. л. згущеного молока

1 ч. л. ванільного цукру

250 г борошна

2 ч. л. розпушувача

0,5 ч. л. солі

100 г родзинок

сік половини апельсина

Спосіб приготування:

Родзинки замочіть в апельсиновому соку. Вершкове масло розтопіть. Просійте борошно з розпушувачем. У глибокій мисці збийте міксером сир, сіль, яйця та цукор. Поступово додайте розтоплене вершкове масло, сметану та згущене молоко, ретельно збиваючи. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто. Додайте родзинки, відціджені від апельсинового соку, і ще раз добре перемішайте. Розподіліть тісто по формах для пасок, заповнивши їх на половину. Випікайте паски протягом 50 хвилин в розігрітій до 160°C духовці. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою.

Готові паски охолодіть і за бажанням прикрасьте глазур'ю або розтопленим шоколадом. Ми ділились кількома особливо вдалими рецептами глазурі: