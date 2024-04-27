Нереально швидка та смачна сирна паска без дріжджів: крута альтернатива для тих, хто не любить дріжджове тісто
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Ніжна та ароматна бездріжджова паска з сиром
Класична українська паска готується на дріжджах. Однак, якщо ви з якихось причин не вживаєте такого тіста, — не біда. Ділимось рецептом смачної сирної паски. Він також стане справжньою знахідкою для тих, хто не хоче або немає часу возитися з дріжджовим тістом.
Завдяки простоті приготування та неймовірному смаку, ця паска стане окрасою вашого святкового столу. Рецептом поділились на порталі cookpad.
Інгредієнти:
- 250 г кисломолочного сиру
- 3 яйця
- 100 г вершкового масла
- 250 г цукру
- 1 ст. л. сметани
- 1 ст. л. згущеного молока
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 250 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача
- 0,5 ч. л. солі
- 100 г родзинок
- сік половини апельсина
Спосіб приготування:
- Родзинки замочіть в апельсиновому соку. Вершкове масло розтопіть. Просійте борошно з розпушувачем.
- У глибокій мисці збийте міксером сир, сіль, яйця та цукор. Поступово додайте розтоплене вершкове масло, сметану та згущене молоко, ретельно збиваючи.
- Всипте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто. Додайте родзинки, відціджені від апельсинового соку, і ще раз добре перемішайте.
- Розподіліть тісто по формах для пасок, заповнивши їх на половину. Випікайте паски протягом 50 хвилин в розігрітій до 160°C духовці. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою.
Готові паски охолодіть і за бажанням прикрасьте глазур'ю або розтопленим шоколадом. Ми ділились кількома особливо вдалими рецептами глазурі:
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