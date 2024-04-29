Допоможуть дріжджі і кропива: секрет небувалого врожаю огірків

Огірки швидко підуть у ріст

Огірки — одні з найстійкіших рослин на городі. Як і будь-які інші рослини, їм потрібні поживні речовини. Але нема потреби вдаватися до хімічних добрив, краще скористатися натуральними домашніми підживленнями.

Для стимуляції швидкого зростання огірків досвідчені городники застосовують спеціальний розчин добрив. Про це пише ukr.media.

Огірки будуть процвітати та приносити вам великий урожай при правильному забезпеченні овочевої культури основними елементами харчування, такими як азот, фосфор та калій. Не поспішайте бігти в магазин, адже можна легко самостійно приготувати домашній розчин-підживлення, що містить усі необхідні елементи.

Чим підгодувати огірки

Щоб приготувати добриво, потрібно кульбаби, кропива, дріжджі та вода. Приготування підгодівлі для огірків – процес простий та доступний:

Відокремте квіти та листя від стебел молодих кульбаб та кропиви, потім залийте їх відром води та залиште на кілька днів. Вода повинна змінити колір та запах. Після цього додайте в зелену суміш 1-2 столові ложки дріжджів на кожні 10 літрів води та залиште на 1-2 дні, щоб розпочався процес бродіння. Потім розбавте отриманий розчин водою у співвідношенні 1 частина до 10 частин води.

Потрібно поливати огірки домашнім розчином раз на два тижні. Цей склад стимулює зростання рослин та зміцнює їх здоров’я. Це приведе до приємного урожаю, який вас порадує.

Раніше ми писали, чому не можна розпушувати ґрунт навколо огірків. Це груба помилка багатьох дачників.