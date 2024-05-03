Черный хлеб в помощь: рецепт удобрения для огурцов, чтобы выросли хрустящими и сочными

Овощи будет некуда складывать

Огурцы – достаточно непритязательные растения для вашего огорода, однако хоть огурцы и не любят рыхления почвы, как и любые другие овощи они нуждаются в уходе, регулярном поливе и удобрениях. Если вы предпочитаете натуральные удобрения, обратите внимание на один эффективный вариант.

Опытные дачники для подкормки огурцов используют раствор на основе черного хлеба, который стимулирует их быстрый рост. Приготовление такой подкормки в домашних условиях очень легкое, пишет ukr.media. При помощи черствого хлеба можно добиться обильного урожая сочных и хрустящих огурцов.

Рецепт удобрения для огурцов

Для приготовления подкормки заполните ведро на две трети нарезанными кусочками черного хлеба. Затем залейте его водой и поместите под пресс в теплое место, оставив на 7-10 дней. Таким образом, вы получите хлебную закваску, которую следует разбавить втрое и добавить в жидкость 10 г обычного универсального удобрения на каждые 12 литров воды.

Оптимальная структура для хлебной подкормки огурцов — кислотная. Наилучшие результаты достигаются при использовании удобрений на почвах с щелочным уровнем pH. Однако, если ваш огород имеет повышенную кислотность, можно внести в собственные подкормки известь или доломитовую муку.