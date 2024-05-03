Стане окрасою великоднього столу: найпростіший рецепт закуски з крабових паличок

Така закуска стане окрасою вашого столу

Якщо ви вже придумали, яку спекти паску та який м'ясний рулет приготувати до великоднього столу, варто подумати про салати та закуски. Так, можна звернути увагу на рецепт салату зі свинини, а також приготувати закуску з крабових паличок по-новому.

Ця страва готується на раз-два та завжди є актуальною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".

Як приготувати закуску з крабових паличок

Інгредієнти:

крабові палички – 250 г;

яйце куряче – 2 шт.;

м'який сир – 100 г;

часник – 2 зуб.;

майонез – 2 ст.;

сіль – 2 г;

кріп – 30 г;

Спосіб приготування:

Яйця відварити, охолодити, натерти на дрібній тертці. Сир натерти на дрібній тертці. Крабові палички дрібно нарізати, 2/3 з них з'єднати в одній мисці разом із сиром та яйцем. Заправити майонезом, додати часник та сіль, перемішати. Скотити кульки та обваляти їх у паличках, що залишилися, змішаних з кропом.

Раніше ми публікували рецепт рулету із лаваша з крабовими паличками. Для цієї закуски знадобляться найпростіші продукти.