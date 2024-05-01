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Трохи хрону та чотири яблука: великодня закуска, яку готуватимете і після свят

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Проста, але пікантна закуска
Проста, але пікантна закуска. Фото shuba.life

Три інгредієнти, 20 хвилин часу — і смакота на столі

Великодній стіл — це не тільки пишні паски та різноманітні яйця. До свята кулінари також намагаються приготувати різноманітні м’ясні страви, а найкращою закускою до них вважається пікантний хрін. Саме він у великодньому кошику вважається символом людської фортеці та незламності людського духу. Також це міцне коріння, яке дає людині віру у Воскресіння Господа Ісуса Христа. Тому страва з хрону обов’язково має бути присутня на Великдень.

Однак ми сьогодні відійдемо від класичного рецепта і разом із Shuba приготуємо незвичайну закуску – хрін із яблуками. Для такої смакоти все, що потрібно – це почистити хрін та яблука, натерти, перемішати та заправити. Результат виправдає ваші очікування на 100%: кисло-солодке яблуко у поєднанні з дотепом хрону додасть великоднім м’ясним стравам особливого колориту.

Як приготувати пікантний хрін з яблуками

Інгредієнти на 4 порції:

  • хрін — 100 г;
  • яблуко — 4 шт.;
  • сіль — 5 г.

Спосіб приготування:

  1. Чистимо, миємо і сушимо хрін. Натираємо його на дрібній тертці.
  2. Яблука також миємо, очищаємо їх від шкірки та видаляємо серцевину. Натираємо м'якуш на великій тертці.
  3. Змішуємо підготовлений хрін із яблуками. Солимо отриману масу і ретельно перемішуємо.

Відправляємо закуску в піалу і подаємо з домашньою бужениною. Близькі точно ахнуть від захоплення.

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