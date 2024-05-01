Трохи хрону та чотири яблука: великодня закуска, яку готуватимете і після свят

Три інгредієнти, 20 хвилин часу — і смакота на столі

Великодній стіл — це не тільки пишні паски та різноманітні яйця. До свята кулінари також намагаються приготувати різноманітні м’ясні страви, а найкращою закускою до них вважається пікантний хрін. Саме він у великодньому кошику вважається символом людської фортеці та незламності людського духу. Також це міцне коріння, яке дає людині віру у Воскресіння Господа Ісуса Христа. Тому страва з хрону обов’язково має бути присутня на Великдень.

Однак ми сьогодні відійдемо від класичного рецепта і разом із Shuba приготуємо незвичайну закуску – хрін із яблуками. Для такої смакоти все, що потрібно – це почистити хрін та яблука, натерти, перемішати та заправити. Результат виправдає ваші очікування на 100%: кисло-солодке яблуко у поєднанні з дотепом хрону додасть великоднім м’ясним стравам особливого колориту.

Як приготувати пікантний хрін з яблуками

Інгредієнти на 4 порції:

хрін — 100 г;

яблуко — 4 шт.;

сіль — 5 г.

Спосіб приготування:

Чистимо, миємо і сушимо хрін. Натираємо його на дрібній тертці. Яблука також миємо, очищаємо їх від шкірки та видаляємо серцевину. Натираємо м'якуш на великій тертці. Змішуємо підготовлений хрін із яблуками. Солимо отриману масу і ретельно перемішуємо.

Відправляємо закуску в піалу і подаємо з домашньою бужениною. Близькі точно ахнуть від захоплення.