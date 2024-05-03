Станет украшением пасхального стола: самый простой рецепт закуски из крабовых палочек

Такая закуска станет украшением вашего стола

Если вы уже придумали, какой испечь кулич и какой мясной рулет приготовить к пасхальному столу, стоит подумать о салатах и закусках. Так, можно обратить внимание на рецепт салата из свинины, а также приготовить закуску из крабовых палочек по-новому.

Это блюдо готовится на раз-два и всегда актуально на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить закуску из крабовых палочек

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

мягкий сыр – 100 г;

чеснок – 2 зуб.;

майонез – 2 ст.;

соль – 2 г;

укроп – 30 г;

Способ приготовления:

Яйца отварить, охладить, натереть на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке. Крабовые палочки мелко нарезать, 2/3 из них соединить в одной миске вместе с сыром и яйцом. Заправить майонезом, добавить чеснок и соль, перемешать. Скатать шарики и обвалять их в оставшихся палочках смешанных с укропом.

Ранее мы публиковали рецепт рулета из лаваша с крабовыми палочками. Для этой закуски понадобятся самые простые продукты.