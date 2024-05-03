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Станет украшением пасхального стола: самый простой рецепт закуски из крабовых палочек

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Оригинальные, эффектные, простые шарики, из доступных продуктов
Оригинальные, эффектные, простые шарики, из доступных продуктов. Фото 1000.menu

Такая закуска станет украшением вашего стола

Если вы уже придумали, какой испечь кулич и какой мясной рулет приготовить к пасхальному столу, стоит подумать о салатах и закусках. Так, можно обратить внимание на рецепт салата из свинины, а также приготовить закуску из крабовых палочек по-новому.

Это блюдо готовится на раз-два и всегда актуально на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить закуску из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г;
  • яйцо куриное – 2 шт.;
  • мягкий сыр – 100 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • майонез – 2 ст.;
  • соль – 2 г;
  • укроп – 30 г;

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, охладить, натереть на мелкой терке.
  2. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Крабовые палочки мелко нарезать, 2/3 из них соединить в одной миске вместе с сыром и яйцом.
  4. Заправить майонезом, добавить чеснок и соль, перемешать.
  5. Скатать шарики и обвалять их в оставшихся палочках смешанных с укропом.

Ранее мы публиковали рецепт рулета из лаваша с крабовыми палочками. Для этой закуски понадобятся самые простые продукты.

Теги:
#Закуска #Крабовые палочки #Готовим дома