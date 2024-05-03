Станет украшением пасхального стола: самый простой рецепт закуски из крабовых палочек
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Такая закуска станет украшением вашего стола
Если вы уже придумали, какой испечь кулич и какой мясной рулет приготовить к пасхальному столу, стоит подумать о салатах и закусках. Так, можно обратить внимание на рецепт салата из свинины, а также приготовить закуску из крабовых палочек по-новому.
Это блюдо готовится на раз-два и всегда актуально на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".
Как приготовить закуску из крабовых палочек
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- мягкий сыр – 100 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- майонез – 2 ст.;
- соль – 2 г;
- укроп – 30 г;
Способ приготовления:
- Яйца отварить, охладить, натереть на мелкой терке.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Крабовые палочки мелко нарезать, 2/3 из них соединить в одной миске вместе с сыром и яйцом.
- Заправить майонезом, добавить чеснок и соль, перемешать.
- Скатать шарики и обвалять их в оставшихся палочках смешанных с укропом.
Ранее мы публиковали рецепт рулета из лаваша с крабовыми палочками. Для этой закуски понадобятся самые простые продукты.