Рус

М'ясо вийде м'яким та соковитим: що додати до курки

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курка зі шпинатом у вершковому соусі виходить дуже м'якою, просоченою соками
Курка зі шпинатом у вершковому соусі виходить дуже м'якою, просоченою соками. Фото lifehacker.ru

Апетитна, м'яка, ніжна курочка

Коли часу на приготування обмаль, виручають прості рецепти. М'ясом, яке готується найшвидше, є курятина, тож її, як правило й використовують для приготування "швидких" страв.

Так, можна приготувати курячі стегна в апельсиновому соусі, які точно зацінять ваші близькі. Або ж звернути увагу на рецепт курячого філе, тушкованого у вершках, зі шпинатом та томатами. Ним з нами поділилися на Instagram-сторінці "tt.stretching".

Як приготувати курку зі шпинатом та томатами у вершковому соусі

Інгредієнти:

  • часник;
  • куряче філе;
  • шпинат (свіжий або заморожений);
  • томати;
  • вершки 15%;
  • пармезан або будь-який сир;

Спосіб приготування:

  1. Часник видавити через прес, трохи обсмажити на олії.
  2. Куряче філе розрізати на дві частини.
  3. Зробити надрізи, додати улюблені спеції.
  4. Викласти філе на сковорідку.
  5. Обсмажити до золотистої скоринки з двох боків.
  6. Додати шпинат і томати.
  7. Закрити кришкою, готувати до мʼякості томатів.
  8. Додати вершки і тушкувати ще 5 хвилин.
  9. Додати сир — соус стане густішим. За бажанням можна ще додати 1 столову ложку борошна.
  10. Потримати ще 5 хвилин та можна подавати до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як готувати деруни. Ми назвали один інгредієнт, з яким ця страва буде набагато смачнішою.

Теги:
#М'ясо #Курка #Готуємо вдома