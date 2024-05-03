М'ясо вийде м'яким та соковитим: що додати до курки

Апетитна, м'яка, ніжна курочка

Коли часу на приготування обмаль, виручають прості рецепти. М'ясом, яке готується найшвидше, є курятина, тож її, як правило й використовують для приготування "швидких" страв.

Так, можна приготувати курячі стегна в апельсиновому соусі, які точно зацінять ваші близькі. Або ж звернути увагу на рецепт курячого філе, тушкованого у вершках, зі шпинатом та томатами. Ним з нами поділилися на Instagram-сторінці "tt.stretching".

Як приготувати курку зі шпинатом та томатами у вершковому соусі

Інгредієнти:

часник;

куряче філе;

шпинат (свіжий або заморожений);

томати;

вершки 15%;

пармезан або будь-який сир;

Спосіб приготування:

Часник видавити через прес, трохи обсмажити на олії. Куряче філе розрізати на дві частини. Зробити надрізи, додати улюблені спеції. Викласти філе на сковорідку. Обсмажити до золотистої скоринки з двох боків. Додати шпинат і томати. Закрити кришкою, готувати до мʼякості томатів. Додати вершки і тушкувати ще 5 хвилин. Додати сир — соус стане густішим. За бажанням можна ще додати 1 столову ложку борошна. Потримати ще 5 хвилин та можна подавати до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як готувати деруни. Ми назвали один інгредієнт, з яким ця страва буде набагато смачнішою.