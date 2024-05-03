М'ясо вийде м'яким та соковитим: що додати до курки
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Апетитна, м'яка, ніжна курочка
Коли часу на приготування обмаль, виручають прості рецепти. М'ясом, яке готується найшвидше, є курятина, тож її, як правило й використовують для приготування "швидких" страв.
Так, можна приготувати курячі стегна в апельсиновому соусі, які точно зацінять ваші близькі. Або ж звернути увагу на рецепт курячого філе, тушкованого у вершках, зі шпинатом та томатами. Ним з нами поділилися на Instagram-сторінці "tt.stretching".
Як приготувати курку зі шпинатом та томатами у вершковому соусі
Інгредієнти:
- часник;
- куряче філе;
- шпинат (свіжий або заморожений);
- томати;
- вершки 15%;
- пармезан або будь-який сир;
Спосіб приготування:
- Часник видавити через прес, трохи обсмажити на олії.
- Куряче філе розрізати на дві частини.
- Зробити надрізи, додати улюблені спеції.
- Викласти філе на сковорідку.
- Обсмажити до золотистої скоринки з двох боків.
- Додати шпинат і томати.
- Закрити кришкою, готувати до мʼякості томатів.
- Додати вершки і тушкувати ще 5 хвилин.
- Додати сир — соус стане густішим. За бажанням можна ще додати 1 столову ложку борошна.
- Потримати ще 5 хвилин та можна подавати до столу.
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