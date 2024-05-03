Мясо получится мягким и сочным: что добавить к курице

Аппетитная, мягкая, нежная курочка

Когда времени на приготовление мало, выручают простые рецепты. Мясом, которое готовится быстрее всего, является курятина, поэтому ее, как правило, и используют для приготовления "быстрых" блюд.

Так, можно приготовить куриные бедра в апельсиновом соусе, которые точно заценят ваши близкие. Или обратить внимание на рецепт куриного филе, тушенного в сливках, со шпинатом и томатами. Им с нами поделились на Instagram-странице "tt.stretching".

Как приготовить курицу со шпинатом и томатами в сливочном соусе

Ингредиенты:

чеснок;

куриное филе;

шпинат (свежий или замороженный);

томаты;

сливки 15%;

пармезан или любой сыр;

Способ приготовления:

Чеснок выдавить через пресс, немного обжарить на растительном масле. Куриное филе разрезать на две части. Сделать надрезы, добавить любимые специи. Выложить филе на сковороду. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон. Добавить шпинат и томаты. Закрыть крышкой, готовить до мягкости томатов. Добавить сливки и тушить еще 5 минут. Добавить сыр – соус станет гуще. По желанию можно добавить еще 1 столовую ложку муки. Подержать еще 5 минут и можно подавать на стол.

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