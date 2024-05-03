Мясо получится мягким и сочным: что добавить к курице
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Аппетитная, мягкая, нежная курочка
Когда времени на приготовление мало, выручают простые рецепты. Мясом, которое готовится быстрее всего, является курятина, поэтому ее, как правило, и используют для приготовления "быстрых" блюд.
Так, можно приготовить куриные бедра в апельсиновом соусе, которые точно заценят ваши близкие. Или обратить внимание на рецепт куриного филе, тушенного в сливках, со шпинатом и томатами. Им с нами поделились на Instagram-странице "tt.stretching".
Как приготовить курицу со шпинатом и томатами в сливочном соусе
Ингредиенты:
- чеснок;
- куриное филе;
- шпинат (свежий или замороженный);
- томаты;
- сливки 15%;
- пармезан или любой сыр;
Способ приготовления:
- Чеснок выдавить через пресс, немного обжарить на растительном масле.
- Куриное филе разрезать на две части.
- Сделать надрезы, добавить любимые специи.
- Выложить филе на сковороду.
- Обжарить до золотистой корочки с двух сторон.
- Добавить шпинат и томаты.
- Закрыть крышкой, готовить до мягкости томатов.
- Добавить сливки и тушить еще 5 минут.
- Добавить сыр – соус станет гуще. По желанию можно добавить еще 1 столовую ложку муки.
- Подержать еще 5 минут и можно подавать на стол.
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