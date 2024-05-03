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Мясо получится мягким и сочным: что добавить к курице

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Курица со шпинатом в сливочном соусе получается очень мягкой, пропитанной соками
Курица со шпинатом в сливочном соусе получается очень мягкой, пропитанной соками. Фото lifehacker.ru

Аппетитная, мягкая, нежная курочка

Когда времени на приготовление мало, выручают простые рецепты. Мясом, которое готовится быстрее всего, является курятина, поэтому ее, как правило, и используют для приготовления "быстрых" блюд.

Так, можно приготовить куриные бедра в апельсиновом соусе, которые точно заценят ваши близкие. Или обратить внимание на рецепт куриного филе, тушенного в сливках, со шпинатом и томатами. Им с нами поделились на Instagram-странице "tt.stretching".

Как приготовить курицу со шпинатом и томатами в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • чеснок;
  • куриное филе;
  • шпинат (свежий или замороженный);
  • томаты;
  • сливки 15%;
  • пармезан или любой сыр;

Способ приготовления:

  1. Чеснок выдавить через пресс, немного обжарить на растительном масле.
  2. Куриное филе разрезать на две части.
  3. Сделать надрезы, добавить любимые специи.
  4. Выложить филе на сковороду.
  5. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон.
  6. Добавить шпинат и томаты.
  7. Закрыть крышкой, готовить до мягкости томатов.
  8. Добавить сливки и тушить еще 5 минут.
  9. Добавить сыр – соус станет гуще. По желанию можно добавить еще 1 столовую ложку муки.
  10. Подержать еще 5 минут и можно подавать на стол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как готовить деруны. Мы назвали один ингредиент, с которым это блюдо будет намного вкуснее.

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#Мясо #Курица #Готовим дома