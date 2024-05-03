Цю гречку проситимуть щодня: хитрий рецепт, для якого запасіться огірками

Сподобається навіть гурманам

Навряд чи можна когось здивувати гречаною кашею. Це звична на наших кухнях страва. Хоч це корисний продукт, проте далеко не всі його люблять.

Однак із рецептом "Важно знать" звична гречка заграє новими фарбами, адже готувати ми її будемо із консервованим тунцем та соленими огірками. Радимо таку незвичайну страву приготувати із запасом – близькі точно захочуть добавки.

Як приготувати гречку з огірками та консервованим тунцем

Інгредієнти:

300 г гречаної крупи;

2 солоних огірочки;

1 цибулина;

банку консервованого тунця в олії;

2 склянки води;

соняшникова олія;

сіль.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо і злегка сушимо гречану крупу. У каструлю наливаємо чайну ложку соняшникової олії та трохи нагріваємо. Додаємо гречку та обсмажуємо на сильному вогні протягом 5-7 хвилин. Коли крупа почне трохи потріскувати, вливаємо дві склянки окропу, солимо, зменшуємо вогонь і готуємо ще 10 хвилин. Нарізаємо чверть кільцями цибулю та обсмажуємо її до золотистості на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії. Додаємо гречку, нарізані невеликими кубиками солоні огірки та консервований тунець. Все ретельно перемішуємо та тримаємо на вогні ще хвилину. Після цього накриваємо кришкою, знімаємо з вогню і даємо настоятися протягом 5 хвилин.

Гречану кашу можна подавати з буряком з часником та сметаною. Вийде неймовірно смачно.