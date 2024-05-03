Эту гречку будут просить ежедневно: хитрый рецепт, для которого запаситесь огурцами
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Понравится даже гурманам
Вряд ли можно кого-то удивить гречневой кашей. Это привычное на наших кухнях блюдо. Хоть это полезный продукт, однако далеко не все его любят.
Однако с рецептом "Важно знать" привычная гречка заиграет новыми красками, ведь готовить мы ее будем с консервированным тунцом и соленіми огурцами. Советуем такое необычное блюдо приготовить с запасом — близкие точно захотят добавки.
Как приготовить гречку с огурцами и консервированным тунцом
Ингредиенты:
- 300 г гречневой крупы;
- 2 соленых огурчика;
- 1 луковица;
- банка консервированного тунца в масле;
- 2 стакана воды;
- подсолнечное масло;
- соль.
Способ приготовления:
- Тщательно моем и слегка сушим гречневую крупу. В кастрюлю наливаем чайную ложку подсолнечного масла и немного нагреваем. Добавляем гречку и обжариваем на сильном огне в течение 5–7 минут.
- Когда крупа начнет немного потрескивать, вливаем два стакана кипятка, солим, уменьшаем огонь и готовим еще 10 минут.
- Нарезаем четверть кольцами лук и обжариваем его до золотистости на разогретой сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Добавляем гречку, нарезанные небольшими кубиками соленые огурцы и консервированный тунец.
- Все тщательно перемешиваем и держим на огне еще минуту. После накрываем крышкой, снимаем с огня и даем настояться в течение 5 минут.
Гречневую кашу можно подавать со свеклой с чесноком и сметаной. Получится невероятно вкусно.