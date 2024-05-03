Эту гречку будут просить ежедневно: хитрый рецепт, для которого запаситесь огурцами

Понравится даже гурманам

Вряд ли можно кого-то удивить гречневой кашей. Это привычное на наших кухнях блюдо. Хоть это полезный продукт, однако далеко не все его любят.

Однако с рецептом "Важно знать" привычная гречка заиграет новыми красками, ведь готовить мы ее будем с консервированным тунцом и соленіми огурцами. Советуем такое необычное блюдо приготовить с запасом — близкие точно захотят добавки.

Как приготовить гречку с огурцами и консервированным тунцом

Ингредиенты:

300 г гречневой крупы;

2 соленых огурчика;

1 луковица;

банка консервированного тунца в масле;

2 стакана воды;

подсолнечное масло;

соль.

Способ приготовления:

Тщательно моем и слегка сушим гречневую крупу. В кастрюлю наливаем чайную ложку подсолнечного масла и немного нагреваем. Добавляем гречку и обжариваем на сильном огне в течение 5–7 минут. Когда крупа начнет немного потрескивать, вливаем два стакана кипятка, солим, уменьшаем огонь и готовим еще 10 минут. Нарезаем четверть кольцами лук и обжариваем его до золотистости на разогретой сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Добавляем гречку, нарезанные небольшими кубиками соленые огурцы и консервированный тунец. Все тщательно перемешиваем и держим на огне еще минуту. После накрываем крышкой, снимаем с огня и даем настояться в течение 5 минут.

Гречневую кашу можно подавать со свеклой с чесноком и сметаной. Получится невероятно вкусно.