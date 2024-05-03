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Эту гречку будут просить ежедневно: хитрый рецепт, для которого запаситесь огурцами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантная гречневая каша с тунцом и огурцами
Пикантная гречневая каша с тунцом и огурцами. Фото vazhnoznat.com

Понравится даже гурманам

Вряд ли можно кого-то удивить гречневой кашей. Это привычное на наших кухнях блюдо. Хоть это полезный продукт, однако далеко не все его любят.

Однако с рецептом "Важно знать" привычная гречка заиграет новыми красками, ведь готовить мы ее будем с консервированным тунцом и соленіми огурцами. Советуем такое необычное блюдо приготовить с запасом — близкие точно захотят добавки.

Как приготовить гречку с огурцами и консервированным тунцом

Ингредиенты:

  • 300 г гречневой крупы;
  • 2 соленых огурчика;
  • 1 луковица;
  • банка консервированного тунца в масле;
  • 2 стакана воды;
  • подсолнечное масло;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем и слегка сушим гречневую крупу. В кастрюлю наливаем чайную ложку подсолнечного масла и немного нагреваем. Добавляем гречку и обжариваем на сильном огне в течение 5–7 минут.
  2. Когда крупа начнет немного потрескивать, вливаем два стакана кипятка, солим, уменьшаем огонь и готовим еще 10 минут.
  3. Нарезаем четверть кольцами лук и обжариваем его до золотистости на разогретой сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Добавляем гречку, нарезанные небольшими кубиками соленые огурцы и консервированный тунец.
  4. Все тщательно перемешиваем и держим на огне еще минуту. После накрываем крышкой, снимаем с огня и даем настояться в течение 5 минут.

Гречневую кашу можно подавать со свеклой с чесноком и сметаной. Получится невероятно вкусно.

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