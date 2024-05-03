Для таких пасочок вам знадобляться паперові склянки: незвичайний рецепт, який спитають усі гості

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Ми вже готували неймовірну кількість найрізноманітніших пасок : і дріжджову випічку, і "ледачу", і сирні десерти. Однак сьогодні ми вас здивуємо.

Вся річ у тім, що для паски за рецептом "На пенсії" вам знадобляться паперові стаканчики — ми готуватимемо міні-версії великодньої випічки. Це не лише смачно, а й зручно – такими пасочками можна буде почастувати друзів.

Як приготувати паску в паперових стаканчиках

Інгредієнти:

молоко — 300 мл;

живі дріжджі — 25 г;

борошно — 700 г;

яйця — 3 шт.;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 150 — 200 г;

родзинки — 150 г;

ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Для приготування опари змішуємо молоко із 2 ст. л. цукру, дріжджами та 200 г борошна. Залишаємо її на півгодини. У цей час відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо зі звичайним і ванільним цукром, все збиваємо віночком дотику. Білки трохи солимо і збиваємо міксером до піків. У приготовану опару відправляємо жовтки, перемішуємо і додаємо розтоплене вершкове масло. Після цього акуратно втручаємо білки. В отриману масу просіюємо борошно і протягом 10 хвилин замішуємо тісто. Залишаємо його у теплому місці на 1 годину. Через зазначений час додаємо в нього родзинки та залишаємо ще на півгодини. Після цього розкладаємо по склянках на 1/2 або на 1/3 (залежно від бажаної шапочки) і залишаємо на 20 хвилин. Відправляємо все в розігріту до 10 градусів духовку на 10 хвилин, потім збільшуємо температуру до 180 градусів і випікають 25-30 хвилин.

Приготовлені паски покриваємо домашньою глазур’ю. За бажанням прикрашаємо до смаку.