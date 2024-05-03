Для таких пасочок вам знадобляться паперові склянки: незвичайний рецепт, який спитають усі гості
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Ми вже готували неймовірну кількість найрізноманітніших пасок : і дріжджову випічку, і "ледачу", і сирні десерти. Однак сьогодні ми вас здивуємо.
Вся річ у тім, що для паски за рецептом "На пенсії" вам знадобляться паперові стаканчики — ми готуватимемо міні-версії великодньої випічки. Це не лише смачно, а й зручно – такими пасочками можна буде почастувати друзів.
Як приготувати паску в паперових стаканчиках
Інгредієнти:
- молоко — 300 мл;
- живі дріжджі — 25 г;
- борошно — 700 г;
- яйця — 3 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 150 — 200 г;
- родзинки — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г.
Спосіб приготування
- Для приготування опари змішуємо молоко із 2 ст. л. цукру, дріжджами та 200 г борошна. Залишаємо її на півгодини.
- У цей час відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо зі звичайним і ванільним цукром, все збиваємо віночком дотику.
- Білки трохи солимо і збиваємо міксером до піків.
- У приготовану опару відправляємо жовтки, перемішуємо і додаємо розтоплене вершкове масло. Після цього акуратно втручаємо білки.
- В отриману масу просіюємо борошно і протягом 10 хвилин замішуємо тісто. Залишаємо його у теплому місці на 1 годину.
- Через зазначений час додаємо в нього родзинки та залишаємо ще на півгодини. Після цього розкладаємо по склянках на 1/2 або на 1/3 (залежно від бажаної шапочки) і залишаємо на 20 хвилин.
- Відправляємо все в розігріту до 10 градусів духовку на 10 хвилин, потім збільшуємо температуру до 180 градусів і випікають 25-30 хвилин.
Приготовлені паски покриваємо домашньою глазур’ю. За бажанням прикрашаємо до смаку.