Для таких пасочек вам понадобятся стаканы: необычный рецепт, который спросят все гости

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Мы уже готовили невероятное количество самых разнообразных пасок: и дрожжевую выпечку, и "ленивую", и творожные десерты. Однако сегодня мы вас точно удивим.

Все дело в том, что для паски по рецепту "На пенсии" вам понадобятся бумажные стаканчики — мы будем готовить мини-версии пасхальной выпечки. Это не только вкусно, но и удобно — такими пасочками можно будет угостить друзей.

Как приготовить паску в бумажных стаканчиках

Ингредиенты:

молоко — 300 мл;

живые дрожжи — 25 г;

мука — 700 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 150 — 200 г;

изюм — 150 г;

ванильный сахар — 10 г.

Способ приготовления

Для приготовления опары смешиваем молоко с 2 ст. л. сахара, дрожжами и 200 г муки. Оставляем ее на полчаса. В это время отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с обычным и ванильным сахаром, все взбиваем венчиком добела. Белки немного солим и взбиваем миксером до пиков. В приготовленную опару отправляем желтки, перемешиваем и добавляем растопленное сливочное масло. После аккуратно вмешиваем белки. В полученную массу просеиваем муку и в течение минимум 10 минут замешиваем тесто. Оставляем его в теплом месте на 1 час. Через указанное время добавляем в него изюм и оставляем еще на полчаса. После раскладываем по стаканчикам на 1/2 или на 1/3 (в зависимости от желаемой шапочки) и оставляем на 20 минут. Отправляем все в разогретую до 10 градусов духовку на 10 минут, после увеличиваем температуру до 180 градусов и выпекам 25-30 минут.

Приготовленные паски покрываем домашней глазурью. По желанию украшаем по вкусу.