Як в найкращих грузинських ресторанах: рецепт лінивого хачапурі
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Якщо у вас брак часу на приготування їжі — пропонуємо приготувати лінивий хачапурі.
Хачапурі – це не просто страва, це справжній символ грузинської кухні, який підкорює серця гурманів по всьому світу. Але що робити, якщо хочеться поласувати цим пишним сирним пирогом, а часу на його приготування катастрофічно не вистачає? Не переживайте! На допомогу приходить "ліниве хачапурі" – неймовірно швидкий та простий рецепт, який впорається з будь-яким дефіцитом часу.
Сьогодні я поділюся з вами рецептом лінивого хачапурі, який стане справжньою паличкою-виручалочкою на вашій кухні. Про це пише vikna.
Класичне хачапурі
Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного тіста з солоним сиром та вершковим маслом створює ідеальну гармонію смаків.
Інгредієнти:
- 250 г кефіру
- 200 г борошна
- 1 чайна ложка соди
- 1/2 чайної ложки солі
- 200 г сиру (сулугуні, бринза)
- 50 г вершкового масла
Приготування:
- У кефір додайте соду, перемішайте, дайте трохи постояти.
- Додайте борошно, сіль, замісіть тісто. Тісто має бути м'яким, але не липким.
- Сир натріть на тертці.
- Тісто розділіть на 4 частини.
- Кожну частину тіста розкачайте в круглий пласт.
- На середину пласта викладіть сир, загорніть краї тіста, сформуйте хачапурі.
- Розігрійте сковороду з вершковим маслом, обсмажте хачапурі з обох боків до золотистого кольору.
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