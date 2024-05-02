Як в найкращих грузинських ресторанах: рецепт лінивого хачапурі

Якщо у вас брак часу на приготування їжі — пропонуємо приготувати лінивий хачапурі.

Хачапурі – це не просто страва, це справжній символ грузинської кухні, який підкорює серця гурманів по всьому світу. Але що робити, якщо хочеться поласувати цим пишним сирним пирогом, а часу на його приготування катастрофічно не вистачає? Не переживайте! На допомогу приходить "ліниве хачапурі" – неймовірно швидкий та простий рецепт, який впорається з будь-яким дефіцитом часу.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом лінивого хачапурі, який стане справжньою паличкою-виручалочкою на вашій кухні. Про це пише vikna.

Класичне хачапурі

Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного тіста з солоним сиром та вершковим маслом створює ідеальну гармонію смаків.

Інгредієнти:

250 г кефіру

200 г борошна

1 чайна ложка соди

1/2 чайної ложки солі

200 г сиру (сулугуні, бринза)

50 г вершкового масла

Приготування:

У кефір додайте соду, перемішайте, дайте трохи постояти. Додайте борошно, сіль, замісіть тісто. Тісто має бути м'яким, але не липким. Сир натріть на тертці. Тісто розділіть на 4 частини. Кожну частину тіста розкачайте в круглий пласт. На середину пласта викладіть сир, загорніть краї тіста, сформуйте хачапурі. Розігрійте сковороду з вершковим маслом, обсмажте хачапурі з обох боків до золотистого кольору.

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