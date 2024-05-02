Как в лучших грузинских ресторанах: рецепт ленивого хачапури
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Если у вас нехватка времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить ленивый хачапур.
Хачапури – это не просто блюдо, это настоящий символ грузинской кухни, покоряющий сердца гурманов по всему миру. Но что делать, если хочется полакомиться этим пышным творожным пирогом, а времени на его приготовление катастрофически не хватает? Не переживайте! На помощь приходит "ленивое хачапури" – невероятно быстрый и простой рецепт, который справится с любым дефицитом времени.
Сегодня я поделюсь с вами рецептом ленивого хачапури, который станет настоящей палочкой-выручалочкой на вашей кухне. Об этом пишет vikna.
Классическое хачапури
Этот рецепт – для тех, кто любит простоту и элегантность. Сочетание нежного теста соленым сыром и сливочным маслом создает идеальную гармонию вкусов.
Ингредиенты:
- 250 г кефира
- 200 г муки
- 1 чайная ложка соды
- 1/2 чайной ложки соли
- 200 г сыра (сулугуни, брынза)
- 50 г сливочного масла
Приготовление:
- В кефир добавьте соду, перемешайте, дайте немного постоять.
- Добавьте муку, соль, замесите тесто. Тесто должно быть мягким, но не липким.
- Сыр натрите на терке.
- Тесто разделите на 4 части.
- Каждую часть теста раскатайте в круглый пласт.
- На середину пласта выложите творог, заверните края теста, сформуйте хачапури.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом, обжарьте хачапури по бокам до золотистого цвета.
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