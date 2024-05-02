Как в лучших грузинских ресторанах: рецепт ленивого хачапури

Если у вас нехватка времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить ленивый хачапур.

Хачапури – это не просто блюдо, это настоящий символ грузинской кухни, покоряющий сердца гурманов по всему миру. Но что делать, если хочется полакомиться этим пышным творожным пирогом, а времени на его приготовление катастрофически не хватает? Не переживайте! На помощь приходит "ленивое хачапури" – невероятно быстрый и простой рецепт, который справится с любым дефицитом времени.

Сегодня я поделюсь с вами рецептом ленивого хачапури, который станет настоящей палочкой-выручалочкой на вашей кухне. Об этом пишет vikna.

Классическое хачапури

Этот рецепт – для тех, кто любит простоту и элегантность. Сочетание нежного теста соленым сыром и сливочным маслом создает идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты:

250 г кефира

200 г муки

1 чайная ложка соды

1/2 чайной ложки соли

200 г сыра (сулугуни, брынза)

50 г сливочного масла

Приготовление:

В кефир добавьте соду, перемешайте, дайте немного постоять. Добавьте муку, соль, замесите тесто. Тесто должно быть мягким, но не липким. Сыр натрите на терке. Тесто разделите на 4 части. Каждую часть теста раскатайте в круглый пласт. На середину пласта выложите творог, заверните края теста, сформуйте хачапури. Разогрейте сковороду со сливочным маслом, обжарьте хачапури по бокам до золотистого цвета.

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