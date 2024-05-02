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Вразить навіть гурмана: рецепт запеченого батату з сиром

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця страва має пікантний та насичений смак (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця страва має пікантний та насичений смак (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва має солодкуватий та яскравий смак, який сподобається всім.

Батат, або солодкий картопля, – це не лише корисний та поживний овоч, але й неймовірно смачний інгредієнт для різноманітних страв. Сьогодні ми поділимось рецептом запеченого батату з сиром, який стане справжньою окрасою вашого столу і підкорять серця навіть найвибагливіших гурманів. Також,пропонуємо вам рецепту батату фрі у духовці.

Класичний рецепт

Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного батату, тягучого сиру та ароматних трав створює ідеальну гармонію смаків.

Інгредієнти:

  • 2 батати
  • 100 г твердого сиру (чеддер, гауда)
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • 1 чайна ложка сушеного орегано
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Батат помийте, добре просушіть.
  2. Розріжте батат навпіл вздовж, не до кінця.
  3. Змастіть батат оливковою олією, посипте орегано, сіллю та перцем.
  4. Викладіть батат на деко, запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-50 хвилин, до м'якості.
  5. За 10 хвилин до готовності посипте батат тертим сиром.
  6. Запікайте ще 10 хвилин, до розплавлення сиру.

Раніше ми писали, як приготувати запечену буженину за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт картоплі в мундирах.

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#Рецепт #їжа-Телеграф