Вразить навіть гурмана: рецепт запеченого батату з сиром
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Ця страва має солодкуватий та яскравий смак, який сподобається всім.
Батат, або солодкий картопля, – це не лише корисний та поживний овоч, але й неймовірно смачний інгредієнт для різноманітних страв. Сьогодні ми поділимось рецептом запеченого батату з сиром, який стане справжньою окрасою вашого столу і підкорять серця навіть найвибагливіших гурманів. Також,пропонуємо вам рецепту батату фрі у духовці.
Класичний рецепт
Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного батату, тягучого сиру та ароматних трав створює ідеальну гармонію смаків.
Інгредієнти:
- 2 батати
- 100 г твердого сиру (чеддер, гауда)
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1 чайна ложка сушеного орегано
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Батат помийте, добре просушіть.
- Розріжте батат навпіл вздовж, не до кінця.
- Змастіть батат оливковою олією, посипте орегано, сіллю та перцем.
- Викладіть батат на деко, запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-50 хвилин, до м'якості.
- За 10 хвилин до готовності посипте батат тертим сиром.
- Запікайте ще 10 хвилин, до розплавлення сиру.
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