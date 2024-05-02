Вразить навіть гурмана: рецепт запеченого батату з сиром

Ця страва має солодкуватий та яскравий смак, який сподобається всім.

Батат, або солодкий картопля, – це не лише корисний та поживний овоч, але й неймовірно смачний інгредієнт для різноманітних страв. Сьогодні ми поділимось рецептом запеченого батату з сиром, який стане справжньою окрасою вашого столу і підкорять серця навіть найвибагливіших гурманів. Також,пропонуємо вам рецепту батату фрі у духовці.

Класичний рецепт

Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного батату, тягучого сиру та ароматних трав створює ідеальну гармонію смаків.

Інгредієнти:

2 батати

100 г твердого сиру (чеддер, гауда)

2 столові ложки оливкової олії

1 чайна ложка сушеного орегано

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Батат помийте, добре просушіть. Розріжте батат навпіл вздовж, не до кінця. Змастіть батат оливковою олією, посипте орегано, сіллю та перцем. Викладіть батат на деко, запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 40-50 хвилин, до м'якості. За 10 хвилин до готовності посипте батат тертим сиром. Запікайте ще 10 хвилин, до розплавлення сиру.

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