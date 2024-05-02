Впечатлит даже гурмана: рецепт запеченного батата с сыром
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Это блюдо обладает сладковатым и ярким вкусом, который понравится всем.
Батат, или сладкий картофель – это не только полезный и питательный овощ, но и невероятно вкусный ингредиент для различных блюд. Сегодня мы поделимся рецептом запеченного батата с сыром, который станет настоящим украшением вашего стола и покорят сердца даже самых взыскательных гурманов. Также, предлагаем вам рецепт батата фри в духовке.
Классический рецепт
Этот рецепт – для тех, кто любит простоту и элегантность. Сочетание нежного батата, тягучего сыра и ароматных трав создает идеальную гармонию вкусов.
Ингредиенты:
- 2 батата
- 100 г твердого сыра (чеддер, гауда)
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка сушеного орегано
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Батат промойте, хорошо просушите.
- Разрежьте батат пополам вдоль, не до конца.
- Смажьте батат оливковым маслом, посыпьте орегано, солью и перцем.
- Выложите батат на противень, запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 40-50 минут до мягкости.
- За 10 минут до готовности посыпьте батат тертым сыром.
- Запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.
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