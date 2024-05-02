Впечатлит даже гурмана: рецепт запеченного батата с сыром

Это блюдо обладает сладковатым и ярким вкусом, который понравится всем.

Батат, или сладкий картофель – это не только полезный и питательный овощ, но и невероятно вкусный ингредиент для различных блюд. Сегодня мы поделимся рецептом запеченного батата с сыром, который станет настоящим украшением вашего стола и покорят сердца даже самых взыскательных гурманов. Также, предлагаем вам рецепт батата фри в духовке.

Классический рецепт

Этот рецепт – для тех, кто любит простоту и элегантность. Сочетание нежного батата, тягучего сыра и ароматных трав создает идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты:

2 батата

100 г твердого сыра (чеддер, гауда)

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка сушеного орегано

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Батат промойте, хорошо просушите. Разрежьте батат пополам вдоль, не до конца. Смажьте батат оливковым маслом, посыпьте орегано, солью и перцем. Выложите батат на противень, запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 40-50 минут до мягкости. За 10 минут до готовности посыпьте батат тертым сыром. Запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.

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