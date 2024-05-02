Полстакана секретного ингредиента - и шашлык будет нежнейшим: этот рецепт точно будет у вас в закладках
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Благодаря этому шашлыку у вас будет слава кулинара среди друзей
Вряд ли выезд на природу обходится без сочного шашлыка. Безусловно, рецептов этого блюда придумано уже невероятное количество, однако хочется иметь под рукой надежный и проверенный, благодаря которому мясо буде таять во рту.
Сегодня с "На пенсии" расскажем, как приготовить правильный маринад, который точно вас покорит с первого кусочка. Вам понадобиться один необычный ингредиент — кефир, и мясо можно даже не жевать.
Как приготовить сочное мясо
Ингредиенты:
- шея свиная — 1 кг;
- лук — 150 г;
- кефир — 125 мл;
- сода — 1/4 ч. л.;
- соль — 1 ч. л. с горкой;
- перец чёрный молотый — 1/4 ч. л. с горкой;
- специя для шашлыка — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем порционными кусочками. Лук чистим и нарезаем полукольцами.
- В глубокую миску вливаем кефир. Добавляем к нему соду и перемешиваем руками, чтобы пошла реакция.
- В полученную массу отправляем мясо, соль, перец и сверху лук — его переминаем руками, чтобы овощ пустил сок. Вымешиваем все в течение 5 минут.
- Оставляем мясо в холодильнике на 2-3 часа, а лучше на ночь — чем дольше маринуется мясо, тем лучше.
Далее нанизываем мясо на шампуры и обжариваем до готовности.
Подаем с необычной закуской. Получится невероятно вкусно.