Укр

Полстакана секретного ингредиента - и шашлык будет нежнейшим: этот рецепт точно будет у вас в закладках

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нежнейший шашлык на кефире
Нежнейший шашлык на кефире. Фото 24 канал

Благодаря этому шашлыку у вас будет слава кулинара среди друзей

Вряд ли выезд на природу обходится без сочного шашлыка. Безусловно, рецептов этого блюда придумано уже невероятное количество, однако хочется иметь под рукой надежный и проверенный, благодаря которому мясо буде таять во рту.

Сегодня с "На пенсии" расскажем, как приготовить правильный маринад, который точно вас покорит с первого кусочка. Вам понадобиться один необычный ингредиент — кефир, и мясо можно даже не жевать.

Как приготовить сочное мясо

Ингредиенты:

  • шея свиная — 1 кг;
  • лук — 150 г;
  • кефир — 125 мл;
  • сода — 1/4 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л. с горкой;
  • перец чёрный молотый — 1/4 ч. л. с горкой;
  • специя для шашлыка — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем порционными кусочками. Лук чистим и нарезаем полукольцами.
  2. В глубокую миску вливаем кефир. Добавляем к нему соду и перемешиваем руками, чтобы пошла реакция.
  3. В полученную массу отправляем мясо, соль, перец и сверху лук — его переминаем руками, чтобы овощ пустил сок. Вымешиваем все в течение 5 минут.
  4. Оставляем мясо в холодильнике на 2-3 часа, а лучше на ночь — чем дольше маринуется мясо, тем лучше.

Далее нанизываем мясо на шампуры и обжариваем до готовности.

Подаем с необычной закуской. Получится невероятно вкусно.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Готовим дома