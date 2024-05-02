Ситний сніданок з трьох інгредієнтів: 10 хвилин — й страва на столі
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Швидко, легко та неймовірно смачно
Як правило, на сніданок ми готуємо ліниві пиріжки або пишний омлет. Однак якщо хочеться урізноманітнити ранкове меню, відмінний варіант — страви з лаваша.
Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати незвичайний "пиріг" з лаваша з яйцями та твердим сиром. Усього 10 хвилин часу, три основні інгредієнти — і можна кликати близьких до столу.
Як приготувати сніданок з лаваша з яйцями та твердим сиром
Інгредієнти:
- лаваш — 2 шт.;
- курячі яйця — 5 шт.;
- твердий сир — 100 — 150 г;
- зелень;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо зелень. Твердий сир натираємо на тертці.
- З лаваша вирізаємо два однакові круги діаметром зі сковороду.
- На суху сковороду викладаємо одне коло. Викладаємо зверху п’ять яєць. Солимо, перчимо, викладаємо підготовлену зелень та основну частину твердого сиру.
- Накриваємо другим колом лаваша та смажимо на повільному вогні під кришкою протягом 5-7 хвилин.
- Далі перевертаємо "пиріг", посипаємо твердим сиром, що залишився. Смажимо протягом 1 хвилини, щоб розплавився сир. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на порційні шматочки.
Такий "пиріг" можна подавати з улюбленим напоєм. Такий сніданок не лише наситить, а й підніме настрій.