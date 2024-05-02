Ситний сніданок з трьох інгредієнтів: 10 хвилин — й страва на столі

Швидко, легко та неймовірно смачно

Як правило, на сніданок ми готуємо ліниві пиріжки або пишний омлет. Однак якщо хочеться урізноманітнити ранкове меню, відмінний варіант — страви з лаваша.

Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати незвичайний "пиріг" з лаваша з яйцями та твердим сиром. Усього 10 хвилин часу, три основні інгредієнти — і можна кликати близьких до столу.

Як приготувати сніданок з лаваша з яйцями та твердим сиром

Інгредієнти:

лаваш — 2 шт.;

курячі яйця — 5 шт.;

твердий сир — 100 — 150 г;

зелень;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Подрібнюємо зелень. Твердий сир натираємо на тертці. З лаваша вирізаємо два однакові круги діаметром зі сковороду. На суху сковороду викладаємо одне коло. Викладаємо зверху п’ять яєць. Солимо, перчимо, викладаємо підготовлену зелень та основну частину твердого сиру. Накриваємо другим колом лаваша та смажимо на повільному вогні під кришкою протягом 5-7 хвилин. Далі перевертаємо "пиріг", посипаємо твердим сиром, що залишився. Смажимо протягом 1 хвилини, щоб розплавився сир. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на порційні шматочки.

Такий "пиріг" можна подавати з улюбленим напоєм. Такий сніданок не лише наситить, а й підніме настрій.