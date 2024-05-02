Сытный завтрак из трех ингредиентов: 10 минут - и блюдо на столе
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Быстро, легко и невероятно вкусно
Как правило, на завтрак мы готовим ленивые пирожки или пышный омлет. Однако если хочется разнообразить утреннее меню, отличный вариант — блюда из лаваша.
Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить необычный "пирог" из лаваша с яйцами и твердым сыром. Всего 10 минут времени, три основных ингредиентов — и можно звать близких к столу.
Как приготовить завтрак из лаваша с яйцами и твердым сыром
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.;
- куриные яйца — 5 шт.;
- твердый сыр — 100 — 150 г;
- зелень;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Измельчаем зелень. Твердый сыр натираем на терке.
- Из лаваша вырезаем два одинаковых круга диаметром сковороды.
- На сухую сковороду выкладываем один круг. Выкладываем сверху пять яиц. Солим, перчим, выкладываем подготовленную зелень и основную часть твердого сыра.
- Накрываем вторым кругом лаваша и жарим на медленном огне под крышкой в течение 5-7 минут.
- Далее переворачиваем "пирог", посыпаем оставшимся твердым сыром. Жарим в течение 1 минут, чтобы расплавился сыр. Выкладываем на тарелку и нарезаем на порционные кусочки.
Такой "пирог" можно подавать с любимым напитком. Такой завтрак не только насытит, но и поднимет настроение.