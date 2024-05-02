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Сытный завтрак из трех ингредиентов: 10 минут - и блюдо на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант завтрака из лаваша
Отличный вариант завтрака из лаваша. Фото babusyni-retsepty

Быстро, легко и невероятно вкусно

Как правило, на завтрак мы готовим ленивые пирожки или пышный омлет. Однако если хочется разнообразить утреннее меню, отличный вариант — блюда из лаваша.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить необычный "пирог" из лаваша с яйцами и твердым сыром. Всего 10 минут времени, три основных ингредиентов — и можно звать близких к столу.

Как приготовить завтрак из лаваша с яйцами и твердым сыром

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.;
  • куриные яйца — 5 шт.;
  • твердый сыр — 100 — 150 г;
  • зелень;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Измельчаем зелень. Твердый сыр натираем на терке.
  2. Из лаваша вырезаем два одинаковых круга диаметром сковороды.
  3. На сухую сковороду выкладываем один круг. Выкладываем сверху пять яиц. Солим, перчим, выкладываем подготовленную зелень и основную часть твердого сыра.
  4. Накрываем вторым кругом лаваша и жарим на медленном огне под крышкой в течение 5-7 минут.
  5. Далее переворачиваем "пирог", посыпаем оставшимся твердым сыром. Жарим в течение 1 минут, чтобы расплавился сыр. Выкладываем на тарелку и нарезаем на порционные кусочки.

Такой "пирог" можно подавать с любимым напитком. Такой завтрак не только насытит, но и поднимет настроение.

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#Рецепт #Завтрак #Лаваш #Готовим дома