Сытный завтрак из трех ингредиентов: 10 минут - и блюдо на столе

Быстро, легко и невероятно вкусно

Как правило, на завтрак мы готовим ленивые пирожки или пышный омлет. Однако если хочется разнообразить утреннее меню, отличный вариант — блюда из лаваша.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить необычный "пирог" из лаваша с яйцами и твердым сыром. Всего 10 минут времени, три основных ингредиентов — и можно звать близких к столу.

Как приготовить завтрак из лаваша с яйцами и твердым сыром

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.;

куриные яйца — 5 шт.;

твердый сыр — 100 — 150 г;

зелень;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Измельчаем зелень. Твердый сыр натираем на терке. Из лаваша вырезаем два одинаковых круга диаметром сковороды. На сухую сковороду выкладываем один круг. Выкладываем сверху пять яиц. Солим, перчим, выкладываем подготовленную зелень и основную часть твердого сыра. Накрываем вторым кругом лаваша и жарим на медленном огне под крышкой в течение 5-7 минут. Далее переворачиваем "пирог", посыпаем оставшимся твердым сыром. Жарим в течение 1 минут, чтобы расплавился сыр. Выкладываем на тарелку и нарезаем на порционные кусочки.

Такой "пирог" можно подавать с любимым напитком. Такой завтрак не только насытит, но и поднимет настроение.