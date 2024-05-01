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Знадобиться блендер та кілька інгредієнтів: близькі проситимуть готувати такі панкейки щодня

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Апетитні та дуже смачні панкейки
Апетитні та дуже смачні панкейки. Фото 1000.menu

Смакота до сніданку чи на кожен день

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Серед них — пухкий омлет з овочами, вівсяна каша з фруктами або ж міні-піци.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати на сніданок пухкі панкейки. Вони не лише дуже смачні, але й просто готуються, адже тісто замішується прямо в глибокій посудині за допомогою міксера й звідти ж виливається на сковороду. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "chudnova.food".

Як приготувати пухкі панкейки

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • молоко – 210 мл;
  • борошно – 180 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • олія – 30 мл;

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти помістити у глибоку ємність та змішати за допомогою міксера до однорідності.
  2. Прямо з чашки для блендера виливати тісто на розігріту сковорідку у вигляді панкейків. Також можна це робити ложкою — приблизно по 1-1,5 ложки на одну оладку.
  3. Обсмажити панкейки з обох сторін до золотавості та утворення дірочок.
  4. Викласти їх один на одного та полити зверху згущеним молоком.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо також приготувати ніжні сіннабони з найсмачнішою поливкою за рецептом "Телеграфа". Булочки з корицею готуються досить просто, а результат приємно вражає.

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#Випічка #Панкейкі #Готуємо вдома