Знадобиться блендер та кілька інгредієнтів: близькі проситимуть готувати такі панкейки щодня
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Смакота до сніданку чи на кожен день
На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Серед них — пухкий омлет з овочами, вівсяна каша з фруктами або ж міні-піци.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати на сніданок пухкі панкейки. Вони не лише дуже смачні, але й просто готуються, адже тісто замішується прямо в глибокій посудині за допомогою міксера й звідти ж виливається на сковороду. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "chudnova.food".
Як приготувати пухкі панкейки
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- молоко – 210 мл;
- борошно – 180 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- олія – 30 мл;
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти помістити у глибоку ємність та змішати за допомогою міксера до однорідності.
- Прямо з чашки для блендера виливати тісто на розігріту сковорідку у вигляді панкейків. Також можна це робити ложкою — приблизно по 1-1,5 ложки на одну оладку.
- Обсмажити панкейки з обох сторін до золотавості та утворення дірочок.
- Викласти їх один на одного та полити зверху згущеним молоком.
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