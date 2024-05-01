Потребуется блендер и несколько ингредиентов: близкие будут просить готовить такие панкейки каждый день
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусность к завтраку или каждый день
На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Среди них — пышный омлет с овощами, овсяная каша с фруктами или мини-пиццы.
Сегодня мы предлагаем приготовить на завтрак пышные панкейки. Они не только вкусные, но и просто готовятся, ведь тесто замешивается прямо в глубоком сосуде с помощью миксера и оттуда выливается на сковороду. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "chudnova.food".
Как приготовить пышные панкейки
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- молоко – 210 мл;
- мука – 180 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- масло – 30 мл;
Способ приготовления:
- Все ингредиенты поместить в глубокую емкость и смешать с помощью миксера до однородности.
- Прямо из чашки для блендера выливать тесто на разогретую сковороду в виде панкейков. Также можно это делать ложкой – примерно по 1-1,5 ложки на одну оладью.
- Обжарить панкейки с обеих сторон до золотистости и образование дырочек.
- Выложить их друг на друга и полить сверху сгущенкой.
А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем также приготовить нежные синнабоны с самой вкусной поливкой по рецепту "Телеграфа". Булочки с корицей готовятся достаточно просто, а результат приятно удивляет.