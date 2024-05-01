Потребуется блендер и несколько ингредиентов: близкие будут просить готовить такие панкейки каждый день

Вкусность к завтраку или каждый день

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Среди них — пышный омлет с овощами, овсяная каша с фруктами или мини-пиццы.

Сегодня мы предлагаем приготовить на завтрак пышные панкейки. Они не только вкусные, но и просто готовятся, ведь тесто замешивается прямо в глубоком сосуде с помощью миксера и оттуда выливается на сковороду. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "chudnova.food".

Как приготовить пышные панкейки

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

молоко – 210 мл;

мука – 180 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

масло – 30 мл;

Способ приготовления:

Все ингредиенты поместить в глубокую емкость и смешать с помощью миксера до однородности. Прямо из чашки для блендера выливать тесто на разогретую сковороду в виде панкейков. Также можно это делать ложкой – примерно по 1-1,5 ложки на одну оладью. Обжарить панкейки с обеих сторон до золотистости и образование дырочек. Выложить их друг на друга и полить сверху сгущенкой.

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