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Одно яйцо и три банана: так вкусно вы еще не завтракали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные сырники с бананами
Необычные сырники с бананами. Фото babusyni-retsepty

Проще рецепта вы не найдете

Пышные, ароматные сырнички — один из самых любимых и популярных завтраков. Однако любое блюдо рано или поздно хочется разнообразить.

Опытные кулинары уже придумали много различных вариантов сырничков, однако таких вы точно еще не пробовали. Добавьте в тесто три банана — и вы удивитесь результату. Такие сырники вы приготовите очень быстро — пока семья будет умываться и чистить зубы. Рецептом делятся "Ідеї для сніданку та вечері".

Как приготовить банановые сырники

Ингредиенты:

  • творог – 0,5 кг;
  • мука – 100 г.
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • сахар – 100 г, но можно меньше;
  • бананы – 3 шт.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Творог перетираем через сито и смешиваем с мукой, просеянной с разрыхлителем. В полученную массу добавляем куриное яйцо, соль и сахар, все тщательно перемешиваем.
  2. Чистим и измельчаем бананы, отправляем их в творожное тесто и перемешиваем их до однородности. Из полученной массы формируем сырники, каждый обваливаем в муке.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем сырники и обжариваем их по 4 — 5 минут с каждой стороны, до образования золотистой корочки. После накрываем сковороду крышкой и прогреваем сырники еще 3 минуты.

Готовые сырники подаем с любимым напитком. Близкие захотят завтракать так каждое утро.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Бананы #Сырники #Готовим дома