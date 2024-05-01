Одно яйцо и три банана: так вкусно вы еще не завтракали
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Проще рецепта вы не найдете
Пышные, ароматные сырнички — один из самых любимых и популярных завтраков. Однако любое блюдо рано или поздно хочется разнообразить.
Опытные кулинары уже придумали много различных вариантов сырничков, однако таких вы точно еще не пробовали. Добавьте в тесто три банана — и вы удивитесь результату. Такие сырники вы приготовите очень быстро — пока семья будет умываться и чистить зубы. Рецептом делятся "Ідеї для сніданку та вечері".
Как приготовить банановые сырники
Ингредиенты:
- творог – 0,5 кг;
- мука – 100 г.
- куриное яйцо – 1 шт.
- сахар – 100 г, но можно меньше;
- бананы – 3 шт.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Творог перетираем через сито и смешиваем с мукой, просеянной с разрыхлителем. В полученную массу добавляем куриное яйцо, соль и сахар, все тщательно перемешиваем.
- Чистим и измельчаем бананы, отправляем их в творожное тесто и перемешиваем их до однородности. Из полученной массы формируем сырники, каждый обваливаем в муке.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем сырники и обжариваем их по 4 — 5 минут с каждой стороны, до образования золотистой корочки. После накрываем сковороду крышкой и прогреваем сырники еще 3 минуты.
Готовые сырники подаем с любимым напитком. Близкие захотят завтракать так каждое утро.