Одно яйцо и три банана: так вкусно вы еще не завтракали

Проще рецепта вы не найдете

Пышные, ароматные сырнички — один из самых любимых и популярных завтраков. Однако любое блюдо рано или поздно хочется разнообразить.

Опытные кулинары уже придумали много различных вариантов сырничков, однако таких вы точно еще не пробовали. Добавьте в тесто три банана — и вы удивитесь результату. Такие сырники вы приготовите очень быстро — пока семья будет умываться и чистить зубы. Рецептом делятся "Ідеї для сніданку та вечері".

Как приготовить банановые сырники

Ингредиенты:

творог – 0,5 кг;

мука – 100 г.

куриное яйцо – 1 шт.

сахар – 100 г, но можно меньше;

бананы – 3 шт.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Творог перетираем через сито и смешиваем с мукой, просеянной с разрыхлителем. В полученную массу добавляем куриное яйцо, соль и сахар, все тщательно перемешиваем. Чистим и измельчаем бананы, отправляем их в творожное тесто и перемешиваем их до однородности. Из полученной массы формируем сырники, каждый обваливаем в муке. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем сырники и обжариваем их по 4 — 5 минут с каждой стороны, до образования золотистой корочки. После накрываем сковороду крышкой и прогреваем сырники еще 3 минуты.

Готовые сырники подаем с любимым напитком. Близкие захотят завтракать так каждое утро.