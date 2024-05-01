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Не рецепт, а золото: такой постный салатик вы приготовите на раз-два

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Постный салат из пекинки и свеклы
Постный салат из пекинки и свеклы. Фото babusyni-retsepty

От такого салата будут в восторге абсолютно все

Во время Великого поста нельзя есть продукты животного происхождения. Однако что делать, если все же хочется полакомиться сытными и вкусными блюдами? В этих ситуациях спасают различные салаты.

Сегодня вместе с Рixelinform поделимся пикантным салатом, который уместен будет к постному столу. В его составе всего три ингредиента — пекинская капуста, салат и зелень. Однако попробуйте добавить необычную заправку — и блюдо сметут за секунды. Проверим?

Как приготовить салат из пекинской капусты и свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт.;
  • пекинская капуста – 150 г;
  • зеленый лук и петрушка — по вкусу;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • лимонный сок – 2 ст. л.;
  • мед – ½ ч. л;
  • горчица французская – 1 ч. л.;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем до готовности свеклу. Когда она остынет, чистим и натираем на терке.
  2. Пекинскую капусту моем и мелко нарезаем. Мелко шинкуем зеленый лук и петрушку.
  3. Для приготовления заправки смешиваем растительное масло с лимонным соком, горчицей, медом и солью.
  4. Смешиваем подготовленные ингредиенты, заправляем салат. Все тщательно перемешиваем и подаем к столу.

К такому легкому салату можно подать постные котлеты. Близкие и наедятся, и получат массу удовольствия.

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#Рецепт #Салат #Пост #Готовим дома