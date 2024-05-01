Не рецепт, а золото: такой постный салатик вы приготовите на раз-два
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От такого салата будут в восторге абсолютно все
Во время Великого поста нельзя есть продукты животного происхождения. Однако что делать, если все же хочется полакомиться сытными и вкусными блюдами? В этих ситуациях спасают различные салаты.
Сегодня вместе с Рixelinform поделимся пикантным салатом, который уместен будет к постному столу. В его составе всего три ингредиента — пекинская капуста, салат и зелень. Однако попробуйте добавить необычную заправку — и блюдо сметут за секунды. Проверим?
Как приготовить салат из пекинской капусты и свеклы
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт.;
- пекинская капуста – 150 г;
- зеленый лук и петрушка — по вкусу;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- мед – ½ ч. л;
- горчица французская – 1 ч. л.;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Отвариваем до готовности свеклу. Когда она остынет, чистим и натираем на терке.
- Пекинскую капусту моем и мелко нарезаем. Мелко шинкуем зеленый лук и петрушку.
- Для приготовления заправки смешиваем растительное масло с лимонным соком, горчицей, медом и солью.
- Смешиваем подготовленные ингредиенты, заправляем салат. Все тщательно перемешиваем и подаем к столу.
К такому легкому салату можно подать постные котлеты. Близкие и наедятся, и получат массу удовольствия.