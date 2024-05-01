Немного хрена и четыре яблока: пасхальная закуска, которую будете готовить и после праздников

Три ингредиента, 20 минут времени — и вкуснятина на столе

Пасхальный стол — это не только пышные паски и различные крашанки. К празднику кулинары также стараются приготовить разнообразные мясные блюда, а лучшей закуской к ним считается пикантный хрен. Именно он в пасхальной корзине считается символом человеческой крепости и несокрушимости человеческого духа. Также это крепкие корни, которые дают человеку веру в Воскресение Господа Иисуса Христа. Поэтому блюдо из хрена обязательно должно присутствовать на Пасху.

Однако мы сегодня отойдем от классического рецепта и вместе с Shuba приготовим необычную закуску — хрен с яблоками. Для такой вкуснятины все, что нужно — это почистить хрен и яблоки, натереть, перемешать и заправить. Результат оправдает ваши ожидания на 100%: кисло-сладкое яблоко в сочетании с остротой хрена придаст пасхальным мясным блюдам особого колорита.

Как приготовить пикантный хрен с яблоками

Ингредиенты на 4 порции:

хрен — 100 г;

яблоко — 4 шт.;

соль — 5 г.

Способ приготовления:

Чистим, моем и сушим хрен. Натираем его на мелкой терке. Яблоки также моем, очищаем их от кожуры и удаляем сердцевину. Натираем мякоть на большой терке. Смешиваем подготовленный хрен с яблоками. Солим полученную массу и тщательно ее перемешиваем.

Отправляем закуску в пиалу и подаем с домашней бужениной. Близкие точно ахнут от восторга.