Удастся, даже если будете делать впервые: рецепт медового кулича
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Этот рецепт пасхи подчинится даже новичкам.
Ароматная, рыхлая, невероятно вкусная – именно такой будет нежный кулич, если вы приготовите его по этому рецепту. Медовый кулич станет настоящим украшением вашего праздничного стола и подарит незабываемые впечатления всей семье.
Рецепт очень прост и понятен и удастся даже новичку. Об этом пишет Рукотворы.
Ингредиенты:
Для опары:
- 250 мл теплого молока
- 10 г свежих дрожжей
- 1 ст. л. сахара
- 100 г муки
Для теста:
- 500 мл теплого молока
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 ч. л. соли
- 800-1000 г муки
- 100 г изюма
- 100 г цуканатов
- 2 ст. л. меда
- Желтки для смазки
- Сахарную пудру для посыпания
Приготовление:
- Готовим опару: В миске смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Перемешайте до однородной массы, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут, чтобы опара поднялась.
- Готовим тесто: В большой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, соль и опару. Перемешайте до однородности.
- Постепенно добавляйте муку, вымешивая тесто сначала ложкой, затем руками. Тесто должно быть мягким, но не липким. Месите тесто в течение 10-15 минут до однородности и эластичности.
- Добавьте изюм, цукаты и мед. Тщательно перемешайте, чтобы распределить их по тесту.
- Выложите тесто в смазанную маслом форму для кулича. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось вдвое.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте пасху желтком и выпекайте в течение 40-50 минут, до золотистой корочки.
- Готовый кулич извлеките из духовки, дайте ей немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.
Также мы рассказывали, как приготовить красивый съедобный мох для украшения. Раньше, мы предлагали рецепт кулича без дрожжей.