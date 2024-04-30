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Удастся, даже если будете делать впервые: рецепт медового кулича

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот кулич не только очень вкусный, но и просто готовится (изображение создано с помощью ИИ)
Этот кулич не только очень вкусный, но и просто готовится (изображение создано с помощью ИИ)

Этот рецепт пасхи подчинится даже новичкам.

Ароматная, рыхлая, невероятно вкусная – именно такой будет нежный кулич, если вы приготовите его по этому рецепту. Медовый кулич станет настоящим украшением вашего праздничного стола и подарит незабываемые впечатления всей семье.

Рецепт очень прост и понятен и удастся даже новичку. Об этом пишет Рукотворы.

Ингредиенты:

Для опары:

  • 250 мл теплого молока
  • 10 г свежих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 100 г муки

Для теста:

  • 500 мл теплого молока
  • 2 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 800-1000 г муки
  • 100 г изюма
  • 100 г цуканатов
  • 2 ст. л. меда
  • Желтки для смазки
  • Сахарную пудру для посыпания

Приготовление:

  • Готовим опару: В миске смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Перемешайте до однородной массы, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут, чтобы опара поднялась.
  • Готовим тесто: В большой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, соль и опару. Перемешайте до однородности.
  • Постепенно добавляйте муку, вымешивая тесто сначала ложкой, затем руками. Тесто должно быть мягким, но не липким. Месите тесто в течение 10-15 минут до однородности и эластичности.
  • Добавьте изюм, цукаты и мед. Тщательно перемешайте, чтобы распределить их по тесту.
  • Выложите тесто в смазанную маслом форму для кулича. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось вдвое.
  • Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте пасху желтком и выпекайте в течение 40-50 минут, до золотистой корочки.
  • Готовый кулич извлеките из духовки, дайте ей немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

Также мы рассказывали, как приготовить красивый съедобный мох для украшения. Раньше, мы предлагали рецепт кулича без дрожжей.

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#Рецепт #Паска #еда-Телеграф