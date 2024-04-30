Удастся, даже если будете делать впервые: рецепт медового кулича

Этот рецепт пасхи подчинится даже новичкам.

Ароматная, рыхлая, невероятно вкусная – именно такой будет нежный кулич, если вы приготовите его по этому рецепту. Медовый кулич станет настоящим украшением вашего праздничного стола и подарит незабываемые впечатления всей семье.

Рецепт очень прост и понятен и удастся даже новичку. Об этом пишет Рукотворы.

Ингредиенты:

Для опары:

250 мл теплого молока

10 г свежих дрожжей

1 ст. л. сахара

100 г муки

Для теста:

500 мл теплого молока

2 яйца

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 ч. л. соли

800-1000 г муки

100 г изюма

100 г цуканатов

2 ст. л. меда

Желтки для смазки

Сахарную пудру для посыпания

Приготовление:

Готовим опару: В миске смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Перемешайте до однородной массы, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут, чтобы опара поднялась.

В миске смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Перемешайте до однородной массы, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут, чтобы опара поднялась. Готовим тесто: В большой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, соль и опару. Перемешайте до однородности.

В большой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, соль и опару. Перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте муку, вымешивая тесто сначала ложкой, затем руками. Тесто должно быть мягким, но не липким. Месите тесто в течение 10-15 минут до однородности и эластичности.

вымешивая тесто сначала ложкой, затем руками. Тесто должно быть мягким, но не липким. Месите тесто в течение 10-15 минут до однородности и эластичности. Добавьте изюм, цукаты и мед. Тщательно перемешайте, чтобы распределить их по тесту.

Тщательно перемешайте, чтобы распределить их по тесту. Выложите тесто в смазанную маслом форму для кулича. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось вдвое.

Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось вдвое. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте пасху желтком и выпекайте в течение 40-50 минут, до золотистой корочки.

Смажьте пасху желтком и выпекайте в течение 40-50 минут, до золотистой корочки. Готовый кулич извлеките из духовки, дайте ей немного остыть, а затем посыпьте сахарной пудрой.

Также мы рассказывали, как приготовить красивый съедобный мох для украшения. Раньше, мы предлагали рецепт кулича без дрожжей.