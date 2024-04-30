Домашні облизуватимуть тарілки: рецепт курячих крилець у медово-лимонному соусі

Ми поділимось з вами рецептом крилець у пряному соусі, які вразять своїм смаком.

Курячі крильця – це універсальний продукт, який можна приготувати безліччю способів. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт, який поєднує в собі пікантну нотку лимона, солодку ніжність меду та ароматні спеції, створюючи справжню феєрію смаків у вашій тарілці.

Інгредієнти:

1 кг курячих крилець

2 ст. л. меду

2 ст. л. соку лимона

1 ст. л. соєвого соусу

1 ч. л. тертого кореня імбиру

1 ч. л. часникового порошку

1/2 ч. л. паприки

1/4 ч. л. кайенського перцю (за бажанням)

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Підготуємо крильця: Ретельно промийте крильця під проточною водою, обсушіть паперовими рушниками. Замаринуємо: У мисці змішайте мед, лимонний сік, соєвий соус, тертий корінь імбиру, часниковий порошок, паприку, кайенський перець (за бажанням), сіль та перець. Додайте крильця до маринаду, ретельно перемішайте, щоб кожне крильце було вкрите маринадом. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник на 1-2 години, а краще на ніч. Смажимо крильця: Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажте крильця до золотистої скоринки з усіх боків, приблизно 10-15 хвилин. Додамо маринад: Додайте до крилець на сковороді залишки маринаду і тушкуйте протягом 5-7 хвилин, щоб соус загус. Подаємо: Готові "Сонячні крильця" в медово-лимонному сяйві викладіть на тарілку і подавайте з улюбленим гарніром, наприклад, з рисом, картоплею або овочами.

Порада:

Ви можете додати до маринаду інші спеції та трави за своїм смаком, наприклад, орегано, базилік або розмарин.

Якщо ви хочете, щоб крильця були більш гострими, додайте більше кайенського перцю.

"Сонячні крильця" в медово-лимонному сяйві можна подавати з соусом на основі сметани, майонезу або йогурту.

Ця страва стане чудовим доповненням до святкового столу або сімейної вечері.

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