Домашние будут облизывать тарелки: рецепт куриных крылышек в медово-лимонном соусе

Мы поделимся с вами рецептом крылышек в пряном соусе, которые поразят своим вкусом.

Куриные крылышки – это универсальный продукт, который можно приготовить множеством способов. Сегодня мы предлагаем вам рецепт, сочетающий в себе пикантную нотку лимона, сладкую нежность меда и ароматные специи, создавая настоящую феерию вкусов в вашей тарелке.

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

2 ст. л. меда

2 ст. л. сока лимона

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. тертого корня имбиря

1 ч. л. чесночного порошка

1/2 ч. л. паприки

1/4 ч. л. кайенского перца (по желанию)

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Подготовим крылышки: Тщательно промойте крылышки под проточной водой, обсушите бумажными полотенцами. Замаринуем: В миске смешайте мед, лимонный сок, соевый соус, тертый корень имбиря, чесночный порошок, паприку, кайенский перец (по желанию), соль и перец. Добавьте крылышки в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждое крылышко было покрыто маринадом. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа, а лучше на ночь. Жарим крылышки: Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте крылышки до золотистой корочки со всех сторон, примерно 10-15 минут. Добавьте маринад: Добавьте к крылышкам на сковороде остатки маринада и тушите в течение 5-7 минут, чтобы соус загустел. Подаем: Готовые "Солнечные крылышки" в медово-лимонном сиянии выложите на тарелку и подавайте с любимым гарниром, например, с рисом, картофелем или овощами.

Совет:

Вы можете добавить в маринад другие специи и травы по своему вкусу, например, орегано, базилик или розмарин.

Если вы хотите, чтобы крылышки были острыми, добавьте больше кайенского перца.

"Солнечные крылышки" в медово-лимонном сиянии можно подавать с соусом на основе сметаны, майонеза или йогурта.

Это блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу или семейному ужину.

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