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Домашние будут облизывать тарелки: рецепт куриных крылышек в медово-лимонном соусе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти крылышки станут украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Эти крылышки станут украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы поделимся с вами рецептом крылышек в пряном соусе, которые поразят своим вкусом.

Куриные крылышки – это универсальный продукт, который можно приготовить множеством способов. Сегодня мы предлагаем вам рецепт, сочетающий в себе пикантную нотку лимона, сладкую нежность меда и ароматные специи, создавая настоящую феерию вкусов в вашей тарелке.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 2 ст. л. меда
  • 2 ст. л. сока лимона
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. тертого корня имбиря
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1/2 ч. л. паприки
  • 1/4 ч. л. кайенского перца (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Подготовим крылышки: Тщательно промойте крылышки под проточной водой, обсушите бумажными полотенцами.
  2. Замаринуем: В миске смешайте мед, лимонный сок, соевый соус, тертый корень имбиря, чесночный порошок, паприку, кайенский перец (по желанию), соль и перец. Добавьте крылышки в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждое крылышко было покрыто маринадом. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа, а лучше на ночь.
  3. Жарим крылышки: Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте крылышки до золотистой корочки со всех сторон, примерно 10-15 минут.
  4. Добавьте маринад: Добавьте к крылышкам на сковороде остатки маринада и тушите в течение 5-7 минут, чтобы соус загустел.
  5. Подаем: Готовые "Солнечные крылышки" в медово-лимонном сиянии выложите на тарелку и подавайте с любимым гарниром, например, с рисом, картофелем или овощами.

Совет:

  • Вы можете добавить в маринад другие специи и травы по своему вкусу, например, орегано, базилик или розмарин.
  • Если вы хотите, чтобы крылышки были острыми, добавьте больше кайенского перца.
  • "Солнечные крылышки" в медово-лимонном сиянии можно подавать с соусом на основе сметаны, майонеза или йогурта.
  • Это блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу или семейному ужину.

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