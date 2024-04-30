Все будут ждать у плиты, пока пожарятся эти сырники: так захочется завтракать ежедневно (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 704
По этому рецепту сырники получатся даже у детей
Ароматные, пышные сырники — один из самых популярных завтраков. Несмотря на простоту приготовления, это блюд часто не получается. Сырники то растекутся по сковороде, то слезает корочка, то внутри не прожариваются.
Вместе с журналом "Люблю готовить" мы делимся рецептом сырников, которые точно получатся сытными и вкусными. Близких не нужно будет звать на завтрак — они будут ждать у плиты и ждать каждый сырник. Такими нежными сырниками захочется наслаждаться каждое утро
Как приготовить потрясающие сырники на завтрак
Ингредиенты:
- творог — 250 г (1 пачка);
- куриное яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л. + 1 ст. л. для обваливания;
- сливочное масло;
- сахар — 3 ч. л.;
- ванилин.
Способ приготовления:
- Творог отправляем в миску. Туда же разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, ванилин и муку. Все тщательно перемешиваем.
- Из полученной массы формируем сырники — их должно получиться пять штук. Каждый обваливаем в муке.
- Разогреваем сковороду со сливочным маслом, выкладываем сырники и жарим их под крышкой на среднем огне в течение 7 минут с каждой стороны.
Выкладываем сырники по тарелкам. Подаем их с домашней сметаной.