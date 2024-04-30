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Все будут ждать у плиты, пока пожарятся эти сырники: так захочется завтракать ежедневно (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Проверенный рецепт сырников
Проверенный рецепт сырников. Фото prostoway

По этому рецепту сырники получатся даже у детей

Ароматные, пышные сырники — один из самых популярных завтраков. Несмотря на простоту приготовления, это блюд часто не получается. Сырники то растекутся по сковороде, то слезает корочка, то внутри не прожариваются.

Вместе с журналом "Люблю готовить" мы делимся рецептом сырников, которые точно получатся сытными и вкусными. Близких не нужно будет звать на завтрак — они будут ждать у плиты и ждать каждый сырник. Такими нежными сырниками захочется наслаждаться каждое утро

Как приготовить потрясающие сырники на завтрак

Ингредиенты:

  • творог — 250 г (1 пачка);
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л. + 1 ст. л. для обваливания;
  • сливочное масло;
  • сахар — 3 ч. л.;
  • ванилин.

Способ приготовления:

  1. Творог отправляем в миску. Туда же разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, ванилин и муку. Все тщательно перемешиваем.
  2. Из полученной массы формируем сырники — их должно получиться пять штук. Каждый обваливаем в муке.
  3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом, выкладываем сырники и жарим их под крышкой на среднем огне в течение 7 минут с каждой стороны.
Проверенный рецепт сырников
Фото: Телеграф

Выкладываем сырники по тарелкам. Подаем их с домашней сметаной.

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#Рецепт #Завтрак #Сырники #Готовим дома