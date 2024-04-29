Помогут дрожжи и крапива: секрет небывалого урожая огурцов

Огурцы быстро пойдут в рост

Огурцы — одни из самых устойчивых растений в огороде. Как и любые другие растения, им нужны питательные вещества. Но нет необходимости прибегать к химическим удобрениям, лучше воспользоваться натуральными домашними подкормками.

Для стимуляции быстрого роста огурцов опытные огородники применяют специальный раствор удобрений. Об этом пишет ukr.media.

Огурцы будут процветать и приносить вам большой урожай при правильном обеспечении овощной культуры основными элементами питания, такими как азот, фосфор и калий. Не торопитесь бежать в магазин, ведь можно легко самостоятельно приготовить домашний раствор-подкормку, содержащий все необходимые элементы.

Чем подкормить огурцы

Чтобы приготовить удобрение, потребуются одуванчики, крапива, дрожжи и вода. Приготовление подкормки для огурцов — процесс простой и доступный:

Отделите цветы и листья от стеблей молодых одуванчиков и крапивы, затем залейте их ведром воды и оставьте на несколько дней. Вода должна изменить цвет и запах. После этого добавьте в зеленую смесь 1-2 столовые ложки дрожжей на каждые 10 литров воды и оставьте на 1-2 дня, чтобы начался процесс брожения. Затем разбавьте полученный раствор водой в соотношении 1 часть к 10 частям воды.

Нужно поливать огурцы домашним раствором раз в две недели. Этот состав стимулирует рост растений и укрепляет их здоровье. Это приведет к приятному урожаю, который вас порадует.

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