Виконайте роль бджоли: незвичайний спосіб допомогти томатам підвищити врожайність (відео)

Одна проста хитрість досвідчених городників збільшить урожай помідорів

На кожній присадибній ділянці популярні культурні рослини, такі як помідори, потребують правильного поливу та підживлення, щоб забезпечити максимальний урожай. Потрібно знати не лише про сусідство томатів з іншими овочами на одній грядці, а й про нюанси запилення помідорів.

Цей незвичайний процес значно збільшує кількість плодів, пише express. Збільшити врожай помідорів можна легко: запиливши їх вручну.

Принцип полягає у переміщенні пилку з квітки помідора на тичинку шляхом ніжних постукувань квіткою рослини. Цей метод допомагає стимулювати зростання томатів, навіть у разі недостатньої активності бджіл.

Томати можуть запилюватися самостійно, але для цього потрібні певні умови, такі як вітер та комахи. Однак, якщо трохи допомогти цьому процесу, то рослина буде рости активніше і порадує вас рясним урожаєм. Наприклад, легке струшування квіток допоможе прискорити запилення і не вимагатиме додаткових витрат.

Такі дії зазвичай виконуються досвідченими городниками кожні два-три дні. При успішному запиленні квіти не в’януть і виробляти плоди.

Раніше ми писали, чим підгодувати землю перед посадкою томатів. Названо один із найкращих варіантів добрива для розсади помідорів, а також перцю.