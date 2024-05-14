Сподобається навіть тим, хто не любить кабачки: рецепт пікантного кабачкового пирога

Відкривається сезон кабачків, тому пропонуємо вам рецепт кабачкової запіканки.

Літо щедро дарує нам не лише сонячні дні та тепло, але й свіжі овочі, які стають основою для багатьох смачних та ароматних страв. Серед них особливе місце посідають кабачки, які завдяки своїй універсальності та корисності можуть використовуватися для приготування різноманітних кулінарних шедеврів. Також, пропонуємо рецепт голубців з кабачків.

Сьогодні ми поділимось з вами рецептом кабачкового пирога, який стане чудовим доповненням до сімейного чаювання або святкового столу.

Інгредієнти:

2-3 кабачки (середнього розміру)

3 яйця

1 склянка цукру

1 склянка борошна

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. соди

1/2 ч. л. ваніліну

100 г вершкового масла

Цукрова пудра для декору

Приготування:

Підготувати кабачки. Кабачки помити, обсушити паперовими рушниками та натерти на крупній тертці. Збити тісто. Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром до пишної маси. Додати яйця одне за одним, збиваючи після кожного додавання. У окремій мисці змішати борошно, розпушувач, соду та ванілін. Додати сухі інгредієнти до масляної суміші та акуратно перемішати до однорідності. Додати кабачки. Додати терті кабачки до тіста та перемішати. Випікання пирога. Форму для пирога змастити вершковим маслом та посипати борошном. Вилити тісто у форму. Випікати пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, або до золотистої скоринки. Оздоблення. Готовий пиріг вийняти з духовки, дати трохи охолонути, а потім посипати цукровою пудрою.

Порада:

До кабачкового пирога можна додати родзинки, горіхи, цукати або шматочки шоколаду.

Пиріг можна також полити сметанним або шоколадним соусом.

Кабачковий пиріг можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.

Раніше ми ділились рецептом кабачкових оладок. Також, пропонуємо рецепт кабачкової ікри.