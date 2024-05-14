Смак літа у вас вдома: рецепт полуничного пирога
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Сезон полуниці вже почався, тому пропонуємо вам рецепт ароматного полуничного пирога.
Літо — це не лише пора спеки та сонячних днів, але й сезон свіжих ягід. Серед них особливе місце посідає полуниця, яка не лише радує своїм ароматом та смаком, але й є джерелом вітамінів та корисних речовин. Також, пропонуємо рецепт апельсинового пирога з апельсином.
Сьогодні я поділюся з вами рецептом ароматного пирога з полуницею, який стане чудовим десертом для сімейного чаювання або святкового столу.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 г вершкового масла
- 150 г цукру
- 4 яйця
- 200 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
Для начинки:
- 500 г полуниці
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
Для декору:
- 100 г цукрової пудри
- Свіжа м'ята (за бажанням)
Приготування:
- Приготувати тісто. Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром до пишної маси. По одному додати яйця, збиваючи після кожного додавання.
- У окремій мисці змішати борошно, розпушувач та сіль. Додати сухі інгредієнти до масляної суміші та акуратно перемішати до однорідності.
- Приготувати начинку. Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками та видалити хвостики. 200 г полуниці відкласти для декору.
- Решту полуниці подрібнити блендером або розім'яти вилкою. Додати цукор, лимонний сік та кукурудзяний крохмаль, добре перемішати.
- Випікання пирога. Форму для пирога змастити вершковим маслом та посипати борошном. Вилити половину тіста у форму.
- Викласти на тісто полуничну начинку, а зверху розподілити решту тіста.
- Випікати пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, або до золотистої скоринки.
- Оздоблення. Готовий пиріг вийняти з духовки, дати трохи охолонути, а потім посипати цукровою пудрою. Зверху викласти відкладену полуницю та прикрасити свіжою м'ятою.
Порада:
Пиріг з полуницею можна приготувати не лише в духовці, але й у мультиварці. Для цього викласти тісто та начинку в чашу мультиварки, встановити режим "Випічка" та готувати протягом 50-60 хвилин.
Подаємо пиріг з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт італійського пирога.