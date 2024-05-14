Смак літа у вас вдома: рецепт полуничного пирога

Сезон полуниці вже почався, тому пропонуємо вам рецепт ароматного полуничного пирога.

Літо — це не лише пора спеки та сонячних днів, але й сезон свіжих ягід. Серед них особливе місце посідає полуниця, яка не лише радує своїм ароматом та смаком, але й є джерелом вітамінів та корисних речовин. Також, пропонуємо рецепт апельсинового пирога з апельсином.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом ароматного пирога з полуницею, який стане чудовим десертом для сімейного чаювання або святкового столу.

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г вершкового масла

150 г цукру

4 яйця

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

Для начинки:

500 г полуниці

2 ст. л. цукру

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

Для декору:

100 г цукрової пудри

Свіжа м'ята (за бажанням)

Приготування:

Приготувати тісто. Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром до пишної маси. По одному додати яйця, збиваючи після кожного додавання. У окремій мисці змішати борошно, розпушувач та сіль. Додати сухі інгредієнти до масляної суміші та акуратно перемішати до однорідності. Приготувати начинку. Полуницю помити, обсушити паперовими рушниками та видалити хвостики. 200 г полуниці відкласти для декору. Решту полуниці подрібнити блендером або розім'яти вилкою. Додати цукор, лимонний сік та кукурудзяний крохмаль, добре перемішати. Випікання пирога. Форму для пирога змастити вершковим маслом та посипати борошном. Вилити половину тіста у форму. Викласти на тісто полуничну начинку, а зверху розподілити решту тіста. Випікати пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, або до золотистої скоринки. Оздоблення. Готовий пиріг вийняти з духовки, дати трохи охолонути, а потім посипати цукровою пудрою. Зверху викласти відкладену полуницю та прикрасити свіжою м'ятою.

Порада:

Пиріг з полуницею можна приготувати не лише в духовці, але й у мультиварці. Для цього викласти тісто та начинку в чашу мультиварки, встановити режим "Випічка" та готувати протягом 50-60 хвилин.

Подаємо пиріг з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт італійського пирога.