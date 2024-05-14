Ця прикормка для огірків наче чарівна паличка: врожай будете носити відрами
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Щоб отримати хороший врожай огірків, варто знати, як правильно їх підживлювати.
Огірки — це не лише смачний та освіжаючий овоч, але й джерело вітамінів та мікроелементів, необхідних нашому організму.
Щоб отримати багатий врожай огірків, важливо не лише правильно їх вирощувати, але й забезпечити їм необхідне підживлення.
1. Чим підгодувати огірки під час посадки:
- Перегній або компост. Це органічне добриво, яке збагатить ґрунт поживними речовинами та покращить його структуру.
- Мінеральні добрива. На початковому етапі росту огіркам необхідні фосфор, калій та азот.
2. Чим підгодувати огірки під час цвітіння:
- Зола. Це джерело калію, яке допоможе рослинам рясно цвісти та плодоносити.
- Борна кислота. Цей мікроелемент необхідний для кращого запилення огірків.
3. Чим підгодувати огірки під час плодоношення:
- Нітрофоска. Це комплексне мінеральне добриво, яке містить азот, фосфор та калій в оптимальних пропорціях для плодоношення огірків.
- Настій трав. Цей натуральний стимулятор росту допоможе рослинам дати більший урожай.
4. Народні методи підживлення огірків:
- Дріжджова підгодівля. Дріжджі — це джерело азоту, яке стимулює ріст та плодоношення огірків.
- Молочна сироватка. Цей продукт містить лактобактерії, які корисні для ґрунту та рослин.
- Йод. Розчин йоду допоможе захистити огірки від хвороб та шкідників.
5. Поради щодо підживлення огірків:
- Не перегодовуйте огірки, адже це може призвести до надмірного росту бадилля та зниження плодоношення.
- Проводити підживлення краще вранці або ввечері, після поливу.
- Перед використанням будь-якого добрива уважно прочитайте інструкцію.
Пам'ятайте:
- Для отримання багатого врожаю огірків важливо не лише правильно їх підгодовувати, але й забезпечити їм регулярний полив, розпушування ґрунту та захист від хвороб та шкідників.
- Використовуйте різні методи підживлення, щоб забезпечити огіркам всі необхідні поживні речовини.
- Не забувайте про народні методи підживлення, які є безпечними та ефективними.
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