5 хвилин вашого часу - і чашки знову сяють: дієві методи очищення горнят від чаю та кави

Є дієві та прості методи, які допоможуть очистити чашки від чаю та кави.

Насолода ранковою кавою або ароматним чаєм може бути зіпсована неприємними бурими плямами, що з часом утворюються на улюблених чашках.

Не поспішайте викидати посуд, адже існує безліч простих та ефективних методів, які допоможуть вам повернути вашим чашкам сяйво та чистоту.

1. Народні методи:

Лимон. Цей кислий фрукт — ваш вірний помічник у боротьбі з плямами. Натріть свіжим лимоном внутрішню поверхню чашки, залиште на 15-20 хвилин, а потім вимийте звичним способом.

Цей кислий фрукт — ваш вірний помічник у боротьбі з плямами. Натріть свіжим лимоном внутрішню поверхню чашки, залиште на 15-20 хвилин, а потім вимийте звичним способом. Оцет. Столовий оцет — ще один доступний та дієвий засіб. Змішайте рівні частини оцту та води, залийте сумішшю чашку на 30 хвилин, а потім вимийте.

Столовий оцет — ще один доступний та дієвий засіб. Змішайте рівні частини оцту та води, залийте сумішшю чашку на 30 хвилин, а потім вимийте. Сода. Харчова сода — це чудовий абсорбент, який допоможе вам видалити забруднення. Зробіть пасту з соди та води, нанесіть її на пляму, залиште на 10-15 хвилин, а потім вимийте чашку.

Харчова сода — це чудовий абсорбент, який допоможе вам видалити забруднення. Зробіть пасту з соди та води, нанесіть її на пляму, залиште на 10-15 хвилин, а потім вимийте чашку. Сіль. Звичайна кухонна сіль також може бути корисною у боротьбі з плямами. Насипте трохи солі на вологу губку, потріть нею пляму, а потім вимийте чашку.

2. Порошок для посуду:

Більшість сучасних порошків для посуду містять компоненти, які ефективно видаляють плями від чаю та кави.

Просто нанесіть трохи порошку на вологу губку, потріть нею пляму, а потім вимийте чашку звичним способом.

3. Таблетки для посудомийної машини:

Якщо ви використовуєте посудомийну машину, таблетки для посуду стануть вашим вірним союзником у боротьбі з плямами.

Просто додайте таблетку в посудомийну машину разом з посудом, і ваші чашки знову стануть сяйнистими.

4. Профілактичні заходи:

Регулярно мийте чашки. Не залишайте брудні чашки надовго, адже це може призвести до утворення стійких плям.

Не залишайте брудні чашки надовго, адже це може призвести до утворення стійких плям. Використовуйте м'яку губку або ганчірку. Не використовуйте жорсткі абразивні губки, адже вони можуть подряпати поверхню чашки.

Не використовуйте жорсткі абразивні губки, адже вони можуть подряпати поверхню чашки. Ополіскуйте чашки холодною водою. Гаряча вода може закріпити плями, тому краще ополіскувати чашки холодною водою.

Гаряча вода може закріпити плями, тому краще ополіскувати чашки холодною водою. Замочуйте чашки з плямами. Якщо плями стійкі, замочіть чашки в теплій воді з додаванням миючого засобу на 30 хвилин-1 годину, а потім вимийте їх звичним способом.

Порада:

Боротьба з плямами на чашках від чаю та кави потребує комплексного підходу.

Використовуйте народні методи, порошок для посуду, таблетки для посудомийної машини та дотримуйтесь профілактичних заходів, щоб ваші чашки завжди сяяли чистотою.

Пам'ятайте:

Чисті чашки — це не лише естетика, але й запорука гігієни.

Існує безліч простих та ефективних методів очищення чашок від плям.

Регулярно мийте чашки та дотримуйтесь профілактичних заходів, щоб зберегти їх красу на довгі роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про прості домашні способи, як очистити чайник від накипу. Також, ми писали, як очистити обробну дошку на кухні без покупної хімії.