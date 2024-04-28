Батькам це знадобиться: як додзвонитися дитині, яка вимкнула звук і забула про це

Застосунок допоможе відтворити сигнал навіть у беззвучному режимі

З'явився спосіб додзвонитися дитині у якої, з тих чи інших причин, вимкнений звук на телефоні. Головне заздалегідь встановити необхідний застосунок на смартфон малечі й тоді ви зможете зв’язатися з рідною людиною навіть попри беззвучний режим.

Програма батьківського контролю називається Family Link. Скачати її можна і на телефони, що працюють на системі Android, і на смартфони Apple. Нагадаємо, що для скачувань програм необхідно використовувати лише офіційні застосунки типу Google Play або App Store — в іншому випадку є шанс потрапити на гачок шахраїв і разом із необхідним додатком підчепити кілька вірусів бонусом.

Програма на смартфони від Apple

Програма для телефонів на Android

Після встановлення застосунку на обидва телефони (наприклад, батьківський і дитячий) необхідно зв’язати обидва облікових записи в цьому додатку.

Після цього, у разі якщо дитина не відповідає на звичайний виклик, бо не чує ваш дзвінок, потрібно відкрити програму на батьківському пристрої, перейти у вкладку "Місцезнаходження", вибрати пристрій дитини та натиснути "Відтворити сигнал".

Застосунок працює так, що смартфон вашої дитини подасть спеціальний звуковий сигнал, який не блокується беззвучним режимом і який дитина точно почує. При цьому важливо, щоб смартфон дитини був увімкнений і мав доступ до інтернету, оскільки сигнал передається мережею.

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